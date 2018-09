Frosinone-Juventus streaming e diretta tv, Serie A oggi dalle 20.30

Frosinone-Juventus in diretta tv e streaming live. Il posticipo della quinta giornata del campionato di Serie A vede la matricola Frosinone ospitare la Juventus capolista. I bianconeri, infatti, guidano la testa della classifica a punteggio pieno e alla ricerca della quinta vittoria consecutiva per provare a staccare le dirette concorrenti che, almeno fino ad ora, non sembrano creare grossi problemi alla “Vecchia Signora“. Gli uomini di Allegri sono reduci dalle vittorie in campionato contro il Sassuolo per 2-1 e da quella altrettanto importante nella prima giornata del girone di Champions League contro gli spagnoli del Valencia per 2-0. Nel match contro i neroverdi, i tifosi bianconeri hanno potuto finalmente ammirare Cristiano Ronaldo sbloccarsi e tornare alla rete realizzando una doppietta, sicuramente un bel campanello d’allarme per la difesa dei ciociari che proveranno a fermare il campione portoghese. Dall’altra parte c’è un Frosinone a quota un punto in classifica e alla caccia della prima vittoria stagionale in Serie A, complice anche un calendario non proprio agevole per gli uomini di Longo che hanno affrontato l’Atalanta (4-0), la Lazio (1-0), la Sampdoria (5-0) e il Bologna (0-0).

Frosinone-Juventus, i precedenyi

I precedenti tra la Juventus e il Frosinone sono 2 e risalgono alla stagione 2015/2016. Nella partita di andata i Leoni allenati da Roberto Stellone riuscirono nell’impresa di pareggiare per 1-1 allo Juventus Stadium; dopo il vantaggio bianconero siglato da Simone Zaza, il difensore Leonardo Blanchard riportò il match in parità al minuto 92, regalando ai gialloazzurri un punto storico. Risultato diverso nella partita di ritorno dove allo Stadio Matusa la Juve conquistò una vittoria per 2-0 grazie alle reti di Juan Cuadrado e Paulo Dybala. L’arbitro dell’incontro sarà Piero Giacomelli della sezione di Trieste. La Juventus ha un bilancio al quanto positivo con il fischietto triestino che ha arbitrato ben 9 volte la squadra bianconera conquistando altrettante vittorie, di cui l’ultima risale allo scorso anno contro l’Udinese per 2-0 con una doppietta dell’argentino Dybala.

Streaming Frosinone-Juventus, i possibili protagonisti in campo

Il tecnico Massimiliano Allegri dovrà fare a meno dello squalificato Douglas Costa e degli infortunati De Sciglio, Spinazzola, Barzagli e Khedira, quest’ultimo uscito anzitempo nel match di Champions League con gli spagnoli del Valencia per un fastidio alla gamba sinistra. Conferma tra i pali per il polacco Szczesny che, come anticipato dallo stesso tecnico Allegri in conferenza stampa, l’altro portiere Perin esordirà mercoledì nel turno infrasettimanale quando i bianconeri affronteranno il Bologna. Ci sarà turnover in difesa dove a riposare saranno Leonardo Bonucci e Alex Sandro, che lasceranno il loro posto rispettivamente a Benatia e Cuadrado, con Chiellini e Cancelo spostato a sinistra.

A centrocampo seconda presenza consecutiva per Emre Can, con Pjanic e Bentancur a completare il reparto. In attacco, con l’inamovibile Cristiano Ronaldo, ci saranno Paulo Dybala e Mario Mandzukic.

Il tecnico dei ciociari Moreno Longo dovrebbe schierare i suoi con il 3-5-2: a difendere i pali ci sarà l’ex viola Sportiello, con una difesa formata da Goldaniga, Salamon e Capuano. Zampano e Molinaro presidieranno le fasce, mentre al centro agiranno Chibsah, Crisetig e Hallfredsson. In attacco al fianco di Stipe Perica è favorito il Costaricano Joel Campbell su Camillo Ciano.

DOVE VEDERE FROSINONE-JUVENTUS IN DIRETTA TV E IN STREAMING

L’incontro tra il Frosinone e la Juventus in programma questa sera alle 20:30 allo Stadio “Benito Stirpe“di Frosinone, sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky sul canale Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite e 373 del digitale terrestre), Sky Sport Uno (canale 201 del satellite e 372 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). Inoltre, per non perdere tutte le emozioni del posticipo, per gli abbonati Sky, sarà possibile seguire il match in streaming su pc, tablet e smartphone tramite l’applicazione SkyGo.