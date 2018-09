Il 29 Settembre ( settima giornata di Serie A ) è un sabato assolutamente da non perdere per i calciomaniaci di tutto lo Stivale: è il giorno del derby della Capitale, della storica ed eterna rivalità tra lupetti e aquilotti. Roma-Lazio è una di quelle partite che promette spettacolo. Ma sabato è anche il giorno della sfida delle sfide: Napoli contro Juventus. Vesuviani contro la Signora. Ancelotti contro Allegri. Per fortuna i tifosi possono ( almeno per ora) tirare un sospiro di sollievo: infatti nessuna delle partite principali sarà su Dazn, che invece trasmetterà il match di San Siro tra l’Inter di Spalletti e il Cagliari di Maran. Lunedì il posticipo tra Sampdoria e Spal.

Ma vediamo nel dettaglio quali saranno le partite che saranno trasmesse su Sky e quali su Dazn.

SKY SABATO 29

Roma-Lazio calcio d’inizio ore 15

Juventus-Napoli calcio d’inizio ore 18

DAZN SABATO 29

Inter-Cagliari calcio d’inizio ore 20:30

SKY DOMENICA 30

Chievo-Torino calcio d’inizio ore 15

Fiorentina-Atalanta calcio d’inizio ore 15

Parma-Empoli calcio d’inizio ore 18

Sassuolo-Milan calcio d’inizio ore 20:30

DAZN DOMENICA 30

Bologna-Udinese calcio d’inizio ore 12:30

Frosinone-Genoa calcio d’inizio ore 15

SKY LUNEDÌ 1

Sampdoria-Spal calcio d’inizio ore 20:30

Ricordiamo che per vedere le partite trasmesse da Sky è necessario essere in possesso di un regolare abbonamento sui canali fibra, satellite, digitale terrestre o in streaming su Now Tv. Per vedere le partite trasmesse su DAZN è necessario un abbonamento streaming.

Si invitano dunque i tifosi a diffidare di altri metodi perchè pirata e illegali.