Probabili Formazioni Serie A 4.a giornata: N’Zonzi rimpiazza De Rossi, Icardi dal 1′?

Terminata la sosta delle Nazionali che ha regalato tante delusioni ai tifosi italiani, la Serie A riparte e con essa, anche la rincorsa alla Juventus già capolista a punteggio pieno, dopo sole tre giornate.

La quarta giornata di Serie A prevede tre partite che si giocheranno di Sabato: Inter-Parma (Ore 15.00), Napoli-Fiorentina (Ore 18.00) e Frosinone-Sampdoria (Ore 20.30). Per quanto riguarda l’anticipo della Domenica delle 12.30, vedrà in scena la Roma che all’Olimpico ospiterà il Chievo, fresco di una penalizzazione di tre punti inflitta per il ‘caso plusvalenze’. Alle ore 15.00 sono in programma tre partite: Juventus-Sassuolo, Genoa-Bologna e Udinese-Torino. Mentre i posticipi serali sono Empoli-Lazio (ore 18.00) e Cagliari-Milan (ore 20.30). A chiudere la quarta giornata di Serie A, Lunedi c’è Spal-Atalanta alle ore 20.30.

In seguito ecco le Probabili Formazioni Serie A 4.a giornata:

INTER-PARMA



INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, De Vrij, Asamoah; Gagliardini, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Keita.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Lautaro Martinez

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Alves, Gagliolo, Gobbi; Stulac, L. Rigoni, Barillà; Gervinho, Inglese, Di Gaudio.

Squalificati: Calaiò | Indisponibili: Dezi, Ciciretti, Biabiany, Grassi, Munari, Scozzarella

NAPOLI-FIORENTINA



NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Rui; Hamsik, Allan, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Younes, Chiriches

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Pezzella, Milenkovic, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Gerson; Chiesa, Simeone, Eysseric.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Lafont, Graiciar

FROSINONE-SAMPDORIA



FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Brighenti, Salamon, Capuano; Zampano, Chibsah, Maiello, Hallfredsson, Molinaro; Ciano, Perica.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Paganini, Dionisi, Gori

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Andersen, Murru; Barreto, Ekdal, Linetty; Ramirez; Defrel, Quagliarella.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Regini, Saponara

ROMA-CHIEVO



ROMA (4-3-3): Olsen; Karsdorp, Manolas, Fazio, Kolarov; Nzonzi, Cristante. Pellegrini; Under, Dzeko, El Shaarawy.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Pastore

CHIEVO (4-3-2-1): Sorrentino; Cacciatore, Bani, Rossettini, Barba; Depaoli, Obi, Radovanovic; Giaccherini, Birsa; Stepinski.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Cesar, Djordjevic, N. Rigoni, Hatemaj

GENOA-BOLOGNA



GENOA (3-4-1-2): Marchetti; Biraschi, Spolli, Zukanovic; Pereira, Romulo, Hiljemark, Criscito; Bessa; Pandev, Piatek.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Romero, Favilli, L. Lopez

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Danilo, De Maio, Helander; Mattiello, Poli, Pulgar, Dzemaili, Dijks; Destro, Santander.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Da Costa, Donsah, Palacio, Paz

JUVENTUS-SASSUOLO



JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Cristiano Ronaldo.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Barzagli

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Magnani, Rogerio, G. Ferrari; Bourabia, Magnanelli, Duncan; Berardi, Boateng, Di Francesco.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: nessuno

UDINESE-TORINO



UDINESE (4-1-4-1): Musso; Stryger Larsen, Troost-Ekong, Nuytinck, Samir; Behrami; Pussetto, Mandragora, Fofana, De Paul; Lasagna.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Badu, Ingelsson

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; N’Koulou, Izzo, Moretti; De Silvestri, Baselli, Meité, Berenguer; Iago Falque, Soriano; Belotti.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: O. Aina, Ansaldi, Lyanco

EMPOLI-LAZIO



EMPOLI (4-3-1-2): Terracciano; Di Lorenzo, Silvestre, Rasmussen, Pasqual; Acquah, Capezzi, Bennacer; Zajc, Krunic; Caputo.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Antonelli, Maietta, Polvani, Rodriguez

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Berisha, Lukaku, Luiz Felipe

CAGLIARI-MILAN



CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Klavan, Romagna, Padoin, Srna ; Castro, Bradaric, Barella; Ionita; Sau, Pavoletti.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Ceppitelli, Rafael

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Caldara, Romagnoli, Laxalt; Kessiè, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuain, Calhanoglu.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Cutrone, Conti, Montolivo, Strinic

SPAL-ATALANTA



SPAL (3-5-2): Gomis; Cionek, Felipe, Vicari; Lazzari, Missiroli, Valdifiori, Kurtic, Fares; Antenucci, Petagna.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Costa, Schiattarella, Viviani, Bonifazi

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Gomez, Zapata.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Ilicic, Varnier, Mancini