Sampdoria-Sassuolo streaming Sky Go e diretta TV, Serie A oggi 22 ottobre dalle 20.30

Allo stadio Luigi Ferraris di Genova di scena il posticipo della nona giornata di Serie A Sampdoria-Sassuolo, con fischio di inizio previsto per le ore 20.30.

I blucerchiati sono reduci dal successo di Bergamo dell’ultimo turno di campionato per 1-0, rilanciandosi in classifica, nella quale occupano la quinta posizione, avendo totalizzato finora 14 punti, frutto di 4 vittorie, 2 pareggi ed altrettante sconfitte.

I neroverdi invece hanno subito una sconfitta senza storie in trasferta contro il Napoli per 2-0 e distano appena una lunghezza proprio dai doriani.

A dirigere l’incontro Sampdoria-Sassuolo è stato designato il signor Francesco Fourneau della sezione di Roma 1.

Diretta tv Sampdoria-Sassuolo, oggi 22 ottobre

L’incontro Sampdoria-Sassuolo valido per la nona giornata di Serie A con fischio di inizio previsto per le ore 20.30, è visibile solamente attraverso la piattaforma Sky, che detiene i diritti per la trasmissione di 7 gare su 10 per ogni giornata.

La sfida Sampdoria-Sassuolo sarà trasmessa in esclusiva su satellite e in fibra per i titolari del relativo abbonamento con la pay tv su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport HD (canale 251). Per chi non avesse l’impianto con la parabola o non disponesse una connessione veloce, è disponibile anche la modalità in digitale terrestre, per le aree coperte dal segnale: in questo caso la gara sarà visibile su Sky Sport Serie A (canale 383 e 483, disponibile anche in HD ai canali 373 e 473). La telecronaca è affidata a Gianluca Di Marzio, con commento tecnico a cura di Luca Pellegrini. A bordocampo invece ci sarà Massimiliano Nebuloni per interventi ed interviste.

Streaming live Sampdoria-Sassuolo, oggi 22 ottobre

Inoltre Sampdoria-Sassuolo può essere visualizzata anche in modalità streaming e in mobilità: in questo caso, per i titolari di abbonamento con la pay tv è disponibile l’applicazione Sky Go, presente sui principali market store e facilmente scaricabile, adatta per smartphone, tablet e laptop. Per chi invece non fosse titolare di alcun contratto e desiderasse comunque seguire il match, è possibile acquistare il pacchetto Now Tv: la piattaforma online mette a disposizione il ticket singola partita, una settimana o un mese, con differenti tagli. Anche in questo caso è disponibile la relativa applicazione per dispositivi mobili.