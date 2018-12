Bologna-Lazio: formazioni, precedenti, statistiche e curiosità

Allo stadio “Dall’Ara” in un insolito mercoledì di Santo Stefano (boxing day) andrà in scena Bologna-Lazio. Bilancio di vittorie a favore dei rossoblù con 34 contro i 14 dei biancocelesti e 17 i pareggi. Le due squadre arrivano con stati d’animo diversi: il Bologna reduce da due pareggi contro Milan e Parma per 0-0 che hanno mosso la classifica ma non ha consentito di uscire dal terz’ultimo posto, mentre i biancocelesti arrivano rinfrancati dopo la vittoria casalinga contro il Cagliari che li ha issati al quarto posto. Sarà particolare questa partita perchè sarà la sfida tra i due fratelli Inzaghi.

E’la prima volta che i due fratelli si incrociano in un incontro di campionato. Simone ha preso in mano la Lazio nel 2016 prendendo il posto di Stefano Pioli ottenendo risultati importanti tra questi i quarti di finale di Europa League lo scorso anno. Filippo dopo l’iniziale esperienza al Milan piuttosto deludente con la mancata qualificazione alle coppe europee, ha deciso di partire dai bassi fondi andando ad allenare un’altra squadra che manca alla serie A: il Venezia. SuperPippo è riuscito a far riemergere i lagunari dalla serie D portandolo in serie B fermandosi ai play off per la serie A. Il suo lavoro è stato ammirato dai dirigenti rossoblù che lo hanno chiamato a sedere sulla panchina del Bologna ma i risultati per ora sono stati al di sotto delle aspettative.

Intervistato il padre dei due allenatori Giancarlo ha dichiarato che “sarà un Natale particolare per la famiglia ma che non tiferà per nessuno perchè entrambi sono stati ottimi giocatori e ora dimostreranno il loro valore anche da allenatori. Domani saremo comunque al loro fianco allo stadio”.



Simone potrebbe forse decidere le sorti di Filippo anche se in caso di sconfitta potrebbe non comportargli l’esonero immediato ma il destino sarebbe quasi definitivamente segnato tenendo conto che sabato si giocherà per l’ultima giornata di andata. Probabile 3-5-2 per SuperPippo con Santander e Palacio in attacco con Destro e Orsolini che subentreranno dalla panchina. Rientrati in gruppo Poli e Pulgar. Febbre per Falcinelli. La Lazio con qualche dubbio in formazione con Immobile in forse per un affatticamento muscolare e Milinkovic Savic per precauzione ha interrotto l’allenamento a scopo precauzionale ma le sue condizioni non preoccupano., Per il resto sarà quasi la stessa formazione vista contro il Cagliari con Marusic Parolo Luis Alberto confermatissimi a centrocampo.