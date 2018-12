Bologna-Lazio streaming gratis Dazn e diretta tv Serie A, oggi dalle 15

In questa stagione il campionato di Serie A non si ferma nemmeno a Santo Stefano e oggi alle ore 15 allo stadio Dall’Ara Bologna e Lazio si sfideranno per la 18.a giornata. Sarà una sfida particolare che vedrà affrontarsi in panchina i fratelli Filippo e Simone Inzaghi in un derby familiare, con il primo che non sta vivendo un momento felice dove la sua squadra non vince da dieci partite (sei pareggi e quattro sconfitte) e che ha relegato i rossoblu al terz’ultimo posto in classifica che vorrebbe dire a fine stagione retrocessione nella serie cadetta. I biancocelesti reduci dalla bella vittoria casalinga contro il Cagliari per 3-1 che ha interrotto un digiuno che durava da un mese e mezzo, sono tornati al quarto posto e cercano il bis in Emilia sperando che il momento negativo sia passato.

Bologna-Lazio, le probabili formazioni. Qui Bologna – Filippo Inzaghi rispetto all’ultima partita contro il Parma dovrebbe fare solamente un cambio ed è quello a centrocampo dove Poli prenderà il posto di Dzemaili, per il resto difesa a tre confermata con Calabresi, Danilo e Helander davanti al portiere Skorupski, a centrocampo oltre al già citato Poli agiranno Nagy e Svanberg con Mattiello e Mbaye a fare i quinti e la coppia d’attacco formata come sempre da Palacio e Santander.

Qui Lazio – Simone Inzaghi recupera finalmente dal primo minuto il brasiliano Lucas Leiva calciatore fondamentale per il suo gioco, che sarà affiancato da Parolo e Milinkovic, con Marusic e Lulic sugli esterni; in difesa tornerà Wallace che formerà la linea a tre con Acerbi e Radu; in porta come sempre l’albanese Strakosha. In attacco dietro al bomber Ciro Immobile, ballottaggio Correa-Luis Alberto con quest’ultimo favorito per partire dal primo minuto.

Bologna-Lazio – precedenti – Nella città emiliana le due squadre si sono affrontate per 64 volte con un bilancio che pende a favore dei bolognesi con 33 vittorie contro le 14 dei romani e 17 pareggi. Il computo delle marcature recita 108 a 63 per i padroni di casa. Nelle ultime cinque stagioni però i biancocelesti sono imbattuti grazie a due vittorie (nelle ultime due sfide) e tre pareggi; ultima affermazione del Bologna è datata gennaio 2011 con il risultato di 3-1.

Bologna-Lazio dove vedere il match e streaming

Lazio-Cagliari, info tv e streaming. Come di consueto in questa stagione di Serie A un match delle ore 15 di giornata potrà essere seguito su Dazn. La piattaforma che opera in streaming trasmetterà in diretta e in esclusiva la partita del Dall’Ara con la telecronaca di Massimo Callegari.

Dazn è fruibile su pc, cellulari, tablet e dispositivi mobili. In più Dazn offre la possibilità di una prova gratuita per un mese. Calcio d’inizio alle ore 15. L’arbitro del match sarà il signor Luca Pairetto della sezione di Nichelino (Torino).