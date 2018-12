Boxing Day Serie A TIM: la programmazione su Sky Sport mercoledì 26 dicembre

Finalmente anche in Italia si giocherà a Santo Stefano, nel Boxing Day Serie A, come già accade in altri campionati europei (Bundesliga e Premier League in primis). Di conseguenza Sky Sport assicurerà ai propri abbonati le migliori partite in calendario ogni settimana, offrendo ben 7 gare su 10 in diretta e in esclusiva., anche in Alta Definizione.

Il canale principale di riferimento è come sempre Sky Sport Serie A (ch.250), ma alcuni incontri saranno trasmessi anche su Sky Sport Uno (ch.201) e Sky Sport. Le partite saranno trasmesse naturalmente anche sul digitale terrestre e su fibra. Va ricordato che il big match Inter-Napoli, in programma mercoledì alle ore 20.30, sarà trasmesso anche in 4K HDR per i clienti Sky Q.

In occasione della 18° giornata di Serie A, ci sarà una vera e propria abbuffata di dirette per tutti gli appassionati di calcio. Previsti collegamenti con gli inviati e highlights anche delle gare in diretta su Dazn (Frosinone-Milan, Bologna-Lazio e Torino-Empoli).

Non mancheranno gli studi pre e post partita con la squadra Sky capitanata da Alessandro Bonan, insieme a Gianluca Di Marzio e Paolo Condò. Al termine delle gare, alle 22.30, tornerà Sky Calcio Club con Fabio Caressa e i loro ospiti.



Di seguito la programmazione completa su Sky del Boxing Day Serie A

Ore 15 Atalanta-Juventus Sky Sport Serie A e Sky Sport 252

Telecronaca: Riccardo Gentile – commento tecnico: Lorenzo Minotti

Bordocampo ed interviste: Giovanni Guardalà, Francesco Cosatti

Arbitro: Banti

Ore 15 Fiorentina-Parma Sky Sport 253 e Sky Sport 384 (DTT)

Telecronaca: Andrea Marinozzi – commento tecnico: Luca Pellegrini

Bordocampo ed interviste: Vanessa Leonardi

Arbitro: Fabbri

Ore 15 Cagliari-Genoa Sky Sport 254 e Sky Sport 385 (DTT)

Telecronaca: Paolo Ghisoni

Bordocampo ed interviste: Valentina Caruso

Arbitro: Orsato

Ore 15 Sampdoria-Chievo Sky Sport 255 e Sky Sport 386 (DTT)

Telecronaca: Dario Massara – commento tecnico: Renato Zaccarelli

Bordocampo ed interviste: Riccardo Re

Arbitro: Giua

Ore 18 Roma-Sassuolo Sky Sport Serie A e Sky Sport 252

Telecronaca: Maurizio Compagnoni – commento tecnico: Luca Marchegiani

Bordocampo ed interviste: Paolo Assogna, Angelo Mangiante

Arbitro: Giacomelli

Ore 18 Spal-Udinese Sky Sport 253 e Sky Sport 384 (DTT)

Telecronaca: Geri De Rosa – commento tecnico: Katia Serra

Bordocampo ed interviste: Marco Nosotti

Arbitro: Doveri

Ore 20.30 Inter-Napoli Sky Sport Serie A e Sky Sport 252

Telecronaca: Riccardo Trevisani – commento tecnico: Lele Adani

Bordocampo ed interviste: Andrea Paventi, Massimo Ugolini, Alessandro Alciato

Arbitro: Mazzoleni

STUDI PRE E POST GARE

Ore 14 – 17 – 20 Sky Calcio Show Canali Sky Sport delle partite

In studio: Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Giancarlo Marocchi, Marco Bucciantini, Paolo Condò e Giorgia Cenni

Ore 22.30 Sky Calcio Club Sky Sport Serie A e Sky Sport 252

In studio: Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Alessandro Costacurta, Massimo Ambrosini, Stefano De Grandis, Alessia Tarquinio. Ospite: Andrea Pirlo