Cremonese-Carpi 1-2 (Video Highlights Serie B): Pachonik-Jelenic a segno, Castori sorride

Una vittoria importante per il Carpi, che conferma così il suo buon momento di forma riuscendo a conquistare i tre punti per la seconda volta consecutiva: dopo aver sconfitto la Salernitana per 3-2 al “Cabassi“, i biancorossi si sono imposti di misura, per 1-2, contro la Cremonese al “Giovanni Zini“, una sorta di fortino per la compagine lombarda che, prima di oggi, aveva ottenuto sette risultati utili su otto totali davanti al proprio pubblico.

Sono tre punti d’oro, quelli conquistati dalla squadra emiliana in un freddo pomeriggio di metà dicembre. Fabrizio Castori è apparso parzialmente soddisfatto, in conferenza stampa, per la prestazione dei suoi ragazzi, bravi a conquistare tre punti importantissimi in ottica salvezza: ora a quota 16, il Carpi è momentaneamente uscito dalla zona Play-Out, andandosi a posizionare al quattordicesimo posto (l’ultimo utile per la salvezza diretta), a tre lunghezze di distanza dalla Cremonese, battuta per la seconda volta consecutiva (lo scorso 14 dicembre si era arresa al Foggia).

Il match si sblocca al 42′: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, deviazione vincente da parte di Pachonik che firma il suo primo gol italiano, valido per lo 0-1. Nel secondo tempo succede di tutto, gli ospiti rimangono in inferiorità numerica per l’espulsione di Sabbione al 58′ (fallo da ultimo uomo su Paulinho) e vengono raggiunti dai padroni di casa, che trovano il pareggio con il già citato attaccante brasiliano al minuto 69. Nel finale, all’82’, un contropiede innescato da Arrighini favorisce Jelenic che, da buona posizione, non dà scampo a Ravaglia: si concretizza nuovamente il vantaggio biancorosso, che persiste poi sino al triplice fischio del sig. Di Martino.

CREMONESE-CARPI VIDEO HIGHLIGHTS