Juventus-Inter streaming e diretta tv, dove vedere la partita oggi dalle 20.30

Juventus-Inter, 15.a giornata di Serie A, si disputa oggi, venerdì 7 dicembre, allo JS alle ore 20.30.

Juventus-Inter, derby d’Italia, rappresenta da sempre una delle sfide più attese della stagione. Le due compagini sono divise da ben 11 punti in classifica, un divario ampio dovuto all’incidere prepotente dei bianconeri che hanno totalizzato ben 13 vittorie in 14 partite disputate. Al di là del blasone, sfida importante per entrambe le compagini. La Juventus può ipotecare ulteriormente una supremazia mai in discussione. L’Inter non può perdere punti in zona Champions con Milan e Lazio che inseguono staccate di 4 e 5 punti.

Diretta TV Juventus-Inter Serie A oggi 7 dicembre

La diretta tv di Juventus-Inter è un’esclusiva di Sky Sport. Per vedere Juventus-Inter in tv occorre sintonizzarsi sui canali 201 o 251 del decoder Sky. La diretta tv di Juventus-Inter è fruibile anche, in abbonamento, sul digitale terrestre di Sky sui canali 383 – 483 e in HD 373 – 473

Streaming Juventus-Inter oggi 7 dicembre su pc, smartphone e tablet

La diretta streaming di Juventus-Inter è disponibile per gli abbonati Sky tramite SkyGo, servizio accessibile sul sito omonimo o da applicazione scaricabile per smartphone e tablet tramite gli store digitali di riferimento. L’applicazione SkyGo è disponibile anche in versione Plus per gli abbonati, opzione quest’utlima che consente di vedere Juventus-Inter in streaming con la funzione restart.

Diretta Streaming Juventus-Inter su Now TV

I non abbonati a Sky possono vedere la diretta streaming di Juventus-Inter su Now TV. Sul sito di Now TV è possibile acquistare con un ticket di 6.99€ la diretta streaming di Juve-Inter. Come procedere all’acquisto dell’evento su NowTV? Registrandosi al servizio con un metodo di pagamento consentito dal sito. Altro requisito richiesto la connessione dati che deve supportare adeguatamente il flusso delle immagini.

Telecronisti Sky Juventus-Inter

La telecronaca di Juve-Inter sarà affidata a Maurizio Compagnoni e a Luca Marchegiani. Interventi da bordocampo e interviste pre e post partita curate da Giovanni Guardalà, Andrea Paventi, Matteo Barzaghi, Francesco Cosatti.