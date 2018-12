Alle ore 12.30 allo stadio Olimpico di Roma scenderanno in campo Lazio-Cagliari anticipo della 17.a giornata del campionato di Serie A. I biancocelesti non conquistano i tre punti da un mese e mezzo quando il 4 novembre sconfissero la Spal per 4-1, da quel giorno quattro pareggi consecutivi e la sconfitta di lunedì sera a Bergamo contro l’Atalanta. La classifica dice quinto posto a due punti dal Milan, quindi nonostante questa serie negativa il posto Champions è ancora a portata di mano anche se urge velocemente una vittoria. Dal canto suo il Cagliari è in una situazione relativamente tranquilla con cinque punti di vantaggio sulla zona retrocessione anche se la sconfitta beffa subita al 91′ in casa domenica scorsa contro il Napoli, ha lasciato un pò di delusione. I sardi fino ad ora hanno vinto in trasferta solamente contro l’Atalanta alla terza giornata, per il resto quattro sconfitte e tre pareggi.

Lazio-Cagliari, le probabili formazioni. Qui Lazio – Simone Inzaghi ha deciso per la prima volta di cambiare modulo, passando alla difesa a quattro con tre centrocampisti e due fantasisti dietro l’unica punta. In porta come al solito Strakosha, i difensori centrali saranno i mancini Acerbi e Radu, mentre i terzini Marusic a destra e Lulic a sinistra, mentre a centrocampo ci saranno Parolo e Milinkovic, mentre per il ruolo di regista ballottaggio Lucas Leiva-Badelj, con il primo che ha recuperato dall’infortunio, ma non gioca da quaranta giorni. A supporto dell’unica punta, Immobile, agiranno Luis Alberto e Correa, dunque per la gara odierna una Lazio a trazione anteriore.

Qui Cagliari – Rolando Maran ha ancora problemi di formazione con i difensori Ceppitelli e Srna squalificati e gli infortunati Lykogiannis, Castro e Pavoletti. Il modulo sarà lo stesso dei capitolini ossia il 4-3-2-1 con Cragno tra i pali, coppia centrale Klavan e Romagna con Faragò e Padoin al loro lati, i tre di centrocampo saranno Ionita, Bradaric e Barella, con Sau e Joao Pedro che dovranno cercare di innescare l’unica punta Cerri.

Lazio-Cagliari – precedenti– Nella capitale i precedenti sono 32 con venti vittorie biancocelesti, sette rossoblu e cinque pareggi, mentre il computo dei gol vede avanti ovviamente i padroni di casa per 58 a 31. La Lazio ha vinto gli ultimi sette match casalinghi di Serie A contro gli isolani, parziale in cui ha realizzato 18 reti (2.6 di media). Immobile al Cagliari fino ad ora ha realizzato sette segnature. La curiosità è che i sardi non hanno vinto nessuna delle ultime 18 partite della massima serie contro formazioni del Lazio (Roma, Lazio e Frosinone) con sei pareggi e ben dodici sconfitte.

Lazio-Cagliari, dove vedere il match in tv e streaming

Lazio-Cagliari, info tv e streaming. Come di consueto in questa stagione di Serie A il lunch-match di giornata potrà essere seguito su Dazn. La piattaforma che opera in streaming trasmetterà in diretta e in esclusiva la partita di San Siro. Dazn è fruibile su pc, cellulari, tablet e dispositivi mobili. In più Dazn offre la possibilità di una prova gratuita. Calcio d’inizio alle ore 12.30. L’arbitro del match sarà il signor Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo.