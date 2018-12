Sousa Roma: tecnico portoghese contestato dai giallorossi per una foto

Il buongiorno si vede dal mattino recita un proverbio popolare italiano. A quanto pare la variante portoghese di questo vecchio detto non esiste. O per meglio dire, sembra non esistere dall’atteggiamento poco opportuno del portoghese Paulo Sousa, uno dei possibili sostituti di mister Eusebio Di Francesco sulla panchina della Roma. L’ex tecnico della Viola, in forte odore di panchina romanista, è riuscito ad attirarsi le antipatie della tifoseria giallorossa sui social senza ancora sedere sulla panchina dei capitolini. Il motivo? Un post su Instagram pubblicato alla vigilia del big match dello Stadium Juve-Roma. Nella foto “incriminata” c’è il tecnico portoghese in maglia bianconera durante una vecchia sfida contro i capitolini in una azione di gioco che lo vedeva contrapposto al ‘Principe’ Giannini, uno dei simboli della romanità. La reazione dei tifosi giallorossi non si è fatta attendere al punto che il tecnico ha deciso di cancellare il post dal social anche per fermare i commenti dei tifosi romanisti inviperiti. Da dire che il tecnico non convince al di là di questo post che lascia il tempo che trova. Il suo passato bianconero, che sembra rivendicare con orgoglio, di certo non aiuta. Comunque, Paulo Sousa è abituato alle accoglienze fredde. A Firenze il giorno in cui i Della Valle lo ufficializzarono come allenatore vicino al Franchi comparve la scritta “Sousa gobbo di me..a”. Poi fece parlare il campo con una prima parte di stagione da incorniciare con il terzo posto a fine girone d’andata ed il quinto finale. Ecco, se caso mai dovesse diventare l’allenatore della Roma Paolo Sousa dovrebbe chiudere i social e pensare solo al campo. Senza dimenticare qualche lezione di romano.