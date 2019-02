Questa sera, allo stadio Benito Stirpe di Frosinone si giocherà il terzo anticipo della 25.a giornata di Serie A tra Frosinone e Roma. I ciociari sono l’unica del massimo campionato italiano a non aver ancora vinto in casa. La formazione allenata da Baroni, infatti, tra le mura amiche ha totalizzato soltanto 5 punti in 11 gare (5 pareggi e 6 sconfitte), mettendo a segno soltanto 6 reti e subendone ben 22 (solo Chievo e Sassuolo hanno fatto peggio con 24 gol al passivo). Nelle ultime quattro partite di campionato, il Frosinone ha totalizzato 6 punti, frutto di 2 vittorie e 2 sconfitte. Visto il passo falso commesso dall’Empoli contro il Milan, questa sera, i ciociari dovranno fare di tutto per portare a casa i tre punti.

Per quanto riguarda la Roma, i giallorossi arrivano a questa sfida in grande forma. Dzeko e compagni, infatti, nelle ultime 7 partite di campionato non hanno mai perso, conquistando 5 vittorie e 2 pareggi. L’ultimo k.o. dei giallorossi risale al 22 dicembre contro la Juventus (1-0 firmato da Mandzukic). Finora, il cammino della Roma lontano dell’Olimpico non è stato per nulla esaltante: in 12 partite, i giallorossi hanno conquistato soltanto 16 punti (4 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte).

Frosinone-Roma streaming Dazn e diretta TV Serie A, dove vedere il match oggi 23/02

Il terzo anticipo della 25.a giornata di Serie A, Frosinone-Roma, sarà visibile in diretta esclusiva su Dazn. Il match in programma alle 20:30 potrà essere seguito in streaming su Smart TV, PC, Tablet e smartphone scaricando dagli store digitali (Google Play o Apple Store) l’applicazione di Dazn. Per i nuovi clienti assistere all’intera programmazione sportiva del servizio di proprietà di Perform sarà semplice: basterà recarsi sulla pagina di Dazn e creare un account cliccando sull’icona “comincia il tuo mese gratis“. Trascorsi i 30 giorni di visione gratuita, si è liberi di decidere se proseguire il proprio abbonamento acquistando il ticket da 9,99€, oppure disdire.