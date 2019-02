Lazio-Empoli streaming live e diretta TV Serie A, dove vedere il match oggi 07/02

Stasera alle ore 20.30 allo stadio Olimpico di Roma andrà in scena Lazio-Empoli, anticipo della 24.a giornata del campionato di Serie A. Nel turno precedente i capitolini hanno vinto in trasferta contro il Frosinone con un gol di Caicedo, mentre i toscani hanno pareggiato 2-2 in casa contro il Chievo grazie ad una doppietta di Francesco Caputo.

In classifica gli uomini di Simone Inzaghi si trovano quinti ad un punto dal quarto posto (attualmente del Milan) insieme a Roma ed Atalanta, invece la squadra di Beppe Iachini è quart’ultima con un solo punto di vantaggio sul Bologna e quindi a rischio retrocessione.

Nel match di andata, giocato il 16 settembre, Lazio corsara allo stadio Castellani grazie ad un gol al secondo minuto della ripresa di Marco Parolo che oggi non potrà essere in campo causa squalifica. In generale sono dodici (10 in Serie A, uno in B e uno in Coppa Italia) i precedenti giocati nella capitale, con schiacciante dominio dei biancocelesti che hanno vinto in nove occasioni con tre pareggi, mentre gli ospiti non sono mai tornati a casa con i tre punti. L’ultimo match di campionato si è disputato il 25 settembre 2016 con vittoria dei padroni di casa per 2-0 grazie alle reti di Keita e Lulic.

L’arbitro del match sarà Daniele Chiffi della sezione di Padova che non vanta nessun precedente con la Lazio, mentre il fischietto veneto ha diretto sei volte l’Empoli (tre in Serie A e tre in Serie B) con un bilancio che recita tre vittorie e tre pareggi.

Queste le probabili formazioni di Lazio-Empoli:

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Romulo, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Lulic, Durmisi; Correa; Caicedo. All. S.Inzaghi

EMPOLI (3-5-2): Provedel; Veseli, Silvestre, Rasmussen; Di Lorenzo, Krunic, Bennacer, Traoré, Pasqual; Farias, Caputo. All. Iachini

Dove vedere Lazio-Empoli, diretta tv live e streaming oggi 7 febbraio:

La sfida Lazio-Empoli in programma questa sera alle ore 20.30 allo stadio Olimpico di Roma sarà visibile solamente sulla piattaforma Sky, su Sky Sport Serie A HD (canale 202) oppure su Sky Sport HD (canale 251), con collegamento a partire dalle ore 20. La telecronaca dell’incontro sarà affidata a Federico Zancan con il commento tecnico del’ex calciatore Luca Marchegiani, mentre a bordocampo sarà presente Matteo Petrucci.

Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento con la piattaforma di Murdoch; inoltre il match dell’Olimpico sarà trasmesso anche su Now Tv piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere le gare della Serie A ad un costo irrisorio, attraverso l’acquisizione di ticket sport.

Il match Lazio-Empoli sarà visibile anche sul digitale terrestre per i possessori di abbonamento con la pay tv satellitare; in particolare la gara sarà irradiata sul canale 373.