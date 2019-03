Oggi pomeriggio la Lega Calcio ha ufficializzato la programmazione degli incontri del campionato di Serie A dalla 29.a alla 33.a giornata, con quest’ultima che si giocherà interamente il sabato di Pasqua.

Dopo la sosta delle Nazionali, l’ultima domenica di marzo si ricomincerà subito con due big match come Roma-Napoli (ore 15) e Inter-Lazio (ore 20.30), il turno seguente sarà l’ultimo infrasettimanale (mercoledì 3 aprile) che vedrà impegnate in anticipo al martedì Milan e Juventus rispettivamente in casa contro l’Udinese (ore 19) e a Cagliari (ore 21), il giorno dopo Roma-Fiorentina e Torino-Sampdoria gli incontri più interessanti.

Il primo fine settimana di aprile ci sarà la classica Juventus-Milan (sabato ore 18), e Sampdoria-Roma (ore 20.30), la domenica in programma un interessante Inter-Atalanta.

La settimana successiva domineranno la scena l’anticipo del sabato (ore 20.30) tra Milan-Lazio, che potrebbe valere la qualificazione alla Champions League per la prossima stagione, e il posticipo del lunedì (ore 20.30) tra Sampdoria-Genoa nel derby della Lanterna sempre emozionante. Chiuderà quest’ultima tornata di incontri, il turno pre-pasquale che si giocherà come sempre tutto di sabato e che vedrà tre match da non perdere: Napoli-Atalanta (ore 15), Juventus-Fiorentina (ore 18) e Inter-Roma (ore 20.30).

Il programma della Serie A dalla 29. alla 33.a giornata: anticipi e posticipi come vederli:

Il programma della 29.a GIORNATA



L’anticipo di venerdì 29 marzo

Chievo-Cagliari ore 20.30 – SKY

Gli anticipi di sabato 30 marzo

Udinese-Genoa ore 15.00 – SKY

Juventus-Empoli ore 18.00 – SKY

Sampdoria-Milan ore 20.30 – DAZN

Le partite di domenica 31 marzo

Parma-Atalanta ore 12.30 – DAZN

Roma-Napoli ore 15.00 – SKY

Fiorentina-Torino ore 15.00 – SKY

Frosinone-Spal ore 15.00 – DAZN

Bologna-Sassuolo ore 18.00 – SKY

Inter-Lazio ore 20.30 – SKY

Il programma della 30.a giornata

Gli anticipi di martedì 2 aprile

Milan-Udinese ore 19.00 – SKY

Cagliari-Juventus ore 21.00 – SKY

Le partite di mercoledì 3 aprile

Empoli-Napoli ore 19.00 – DAZN

Frosinone-Parma ore 21.00 – DAZN

Genoa-Inter ore 21.00 – DAZN

Roma-Fiorentina ore 21.00 – SKY

Spal-Lazio ore 21.00 – SKY

Torino-Sampdoria ore 21.00 – SKY

I posticipi di giovedì 4 aprile

Sassuolo-Chievo ore 19.00 – SKY

Atalanta-Bologna ore 21.00 – SKY

Il programma della 31.a giornata

Gli anticipi di sabato 6 aprile

Parma-Torino ore 15.00 – SKY

Juventus-Milan ore 18.00 – SKY

Sampdoria-Roma ore 20.30 – DAZN

Le partite di domenica 7 aprile



Fiorentina-Frosinone ore 12.30 – DAZN

Cagliari-Spal ore 15.00 – SKY

Inter-Atalanta ore 15.00 – SKY

Udinese-Empoli ore 15.00 – DAZN

Lazio-Sassuolo ore 18.00 – SKY

Napoli-Genoa ore 20.30 – SKY

Il posticipo di lunedì 8 aprile

Bologna-Chievo ore 20.30 – SKY

Il programma della 32.a giornata

Gli anticipi di sabato 13 aprile

Spal-Juventus ore 15.00 – SKY

Roma-Udinese ore 18.00 – SKY

Milan-Lazio ore 20.30 – DAZN

Le partite di domenica 14 aprile

Torino-Cagliari ore 12.30 – DAZN

Atalanta-Empoli ore 15.00 – SKY

Fiorentina-Bologna ore 15.00 – SKY

Sassuolo-Parma ore 15.00 – DAZN

Chievo-Napoli ore 18.00 – SKY

Frosinone-Inter ore 20.30 – SKY

Il posticipo di lunedì 15 aprile

Sampdoria-Genoa ore 20.30 – SKY

Il programma della 33.a giornata

Le partite di sabato 20 aprile

Parma-Milan ore 12.30 – SKY

Bologna-Sampdoria ore 15.00 – SKY

Cagliari-Frosinone ore 15.00 – SKY

Empoli-Spal ore 15.00 – SKY

Genoa-Torino ore 15.00 – SKY

Lazio-Chievo ore 15.00 – DAZN

Napoli-Atalanta ore 15.00 – SKY

Udinese-Sassuolo ore 15.00 – DAZN

Juventus-Fiorentina ore 18.00 – DAZN

Inter-Roma ore 20.30 – SKY