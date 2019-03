Giovedì 7 marzo si sono giocati gli incontri di andata degli ottavi di finale dell’Europa League che ha visto alcuni risultati sorprendenti. Inter e Napoli, le due squadre italiane rimaste, hanno ottenuto dei risultati positivi, soprattutto i partenopei che hanno sconfitto al San Paolo con un secco 3-0 gli austriaci del Salisburgo con un match molto ben giocato fin dall’inizio (al 18′ il risultato era già sul 2-0); unico nota stonata le ammonizioni ai diffidati Koulibaly e Maksimovic che dovranno saltare il retour match in terra austriaca.

L’Inter invece ha pareggiato a reti bianche a Francoforte contro l’Eintracht, ma deve recriminare perchè al 21′ del primo tempo Brozovic si è fatto parare un calcio di rigore dal portiere dei tedeschi Trapp che poteva cambiare la storia del match, nella ripresa i nerazzurri hanno sofferto ma alla fine sono riusciti a tenere la porta inviolata. Ora si deciderà tutto nel match del Meazza.

Negli altri match, bella vittoria del Chelsea che a Stamford Bridge regola 3-0 la Dinamo Kiev in una gara a senso unico; clamorosa sconfitta invece dell’Arsenal che nonostante il vantaggio iniziale è uscita sconfitta a Rennes per 3-1 giocando in dieci uomini dal 41′ per l’espulsione di Sokratis. A sorpresa stessa pesante sconfitta per 3-1, ma in questo caso addirittura in casa, per i russi dello Zenit San Pietroburgo di Claudio Marchisio, clamorosamente messi sotto dal Villareal (penultima nella Liga spagnola) che ora ha la qualificazione in mano.

Vittorie di misura per Valencia e Dinamo Zagabria che davanti ai propri tifosi hanno avuto la meglio su Krasnodar (2-1) e Benfica (1-0) con i portoghesi che partivano favoriti sui croati e invece ora devono stare attenti nel ritorno di Lisbona.

Infine il Siviglia, che in quest’ultimo periodo non riesce più a vincere, non è andato oltre il 2-2 casalingo con lo Slavia Praga che a questo punto può sperare in una qualificazione che alla vigilia sembrava proibitiva.

Risultati e marcatori sedicesimi di finale di Europa League:



DINAMO ZAGABRIA-BENFICA 1-0 [38′ rig. Petkovic]

EINTRACHT FRANCOFORTE-INTER 0-0

RENNES-ARSENAL 3-1 [4′ Iwobi (A), 43′ Bourigeaud (R), 65′ aut. Monreal (R), 88′ Sarr (R)]

SIVIGLIA-SLAVIA PRAGA 2-2 [1′ Ben Yedder (SI), 25′ Stoch (SL), 28′ Munir (SI), 39′ Kral (SL)]

ZENIT-VILLARREAL 1-3 [33′ Iborra (V), 25′ Azmoun (Z), 64′ Moreno (V), 71′ Morlanes (V)]

CHELSEA-DINAMO KIEV 3-0 [17’ Pedro, 65’ Willian, 90′ Hudson-Odoi]

NAPOLI-SALISBURGO 3-0 [10’ Milik, 18’ Fabian Ruiz, 58’ aut. Onguene]

VALENCIA-KRASNODAR 2-1 [12’ Rodrigo (V), 24’ Rodrigo (V), 63’ Claesson (K)]