Inter-Spal streaming gratis e diretta tv Sky, Serie A oggi dalle 15.00

Inter-Spal, torna la Serie A. Finiti gli impegni nelle coppe europee, il campionato di Serie A torna in campo. Dopo gli anticipi di venerdì e sabato, oggi si scende in campo nella 27° giornata. Alle 12.30 tocca a Bologna-Cagliari, alle 15 in programma tre gare tra cui Inter-Spal, alle 18 spazio a Sassuolo-Napoli, mentre questa sera chiude Fiorentina-Lazio. Il posticipo di lunedì vede sfidarsi Roma-Empoli.

Momento delicato in casa nerazzurri con la questione Icardi sempre in primo piano. L’argentino è stato convocato ma difficilmente partirà dall’inizio, con Martinez ancora una volta schierato dall’inizio. Torna a disposizione Keita, mentre saranno out Perisic e Nainggolan, fermi per infortunio. Probabile quindi il 4-2-3-1 con Handanovic tra i pali; ballottaggio in difesa con Miranda favorito su Skriniar al fianco di De Vrij, mentre sulla corsia Cedric parte favorito rispetto a D’Ambrosio. In mediana, con l’assenza di Vecino per squalifica, toccherà a Gagliardini affiancare Brozovic. In attacco Joao Mario trequartista con al fianco Politano e Candreva.

PROBABILE FORMAZIONE INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cedric, Miranda, De Vrij, Asamoah; Gagliardini, Brozovic; Politano, Joao Mario, Candreva; Martinez.

Se ai nerazzurri mancano diversi calciatori importanti, agli emiliani manca l’uomo chiave: Manuel Lazzari. L’esterno destro era uscito malconcio dalla sfida con la Fiorentina ma non sarà ancora disponibile per Semplici che dovrà fare a meno anche di Thiago Cionek. Torna in panchina Semplici, rimasto fuori per un operazione. Il tecnico dovrebbe quindi schierare il 3-5-2 con Viviano in porta, in difesa Regini sostituirà Cionek, con Felipe e Bonifazi sulle fasce esterne; a centrocampo Dickmann è in ballottaggio con Murgia per una maglia. In attacco Petagna al fianco di Paloschi o Antenucci.

PROBABILE FORMAZIONE SPAL (3-5-2): Viviano; Bonifazi, Regini, Felipe; Dickmann, Valoti, Missiroli, Kurtic, Fares; Paloschi, Petagna.

Questa la terna arbitrale della sfida del Meazza : arbitra il sign. Gianpaolo Calvarese, assistenti i sign. De Meo – Alassio, IV uomo il sign. Piccinini. Alla V.A.R. Di Bello e Vuoto.

Inter – Spal sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport



Dove vedere Inter-Spal, diretta tv e live streaming oggi 10 marzo

Come vedere Inter-Spal in tv? La telecronaca della partita – dalle 15.00 su Sky Sport Serie A (ch. 202 del satellite e ch. 373 del digitale terrestre) – sarà di Maurizio Compagnoni, affiancato nel commento tecnico da Lorenzo Minotti; inviati a bordocampo ed interviste a cura di Andrea Paventi e Matteo Barzaghi. Pre e post partita nello studio di Sky Calcio Show con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Giancarlo Marocchi, Marco Bucciantini e Giorgia Cenni.

Streaming Inter-Spal, Serie A 27.a giornata

Per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Inoltre il match di San Siro sarà trasmesso anche su Now Tv piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere le gare di Serie A attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati a Sky, che possono registrarsi al servizio.



Inter – Spal in diretta sulla Rai: tv e radio

Inter-Spal, sfida valida per la 27a giornata di Serie A, sarà possibile ascoltarla in contemporanea su Rai Radio 1 e Radio 1 Sport con la radiocronaca di Giovanni Scaramuzzino in diretta dal Meazza di Milano. Per chi si trova all’ estero, telecronaca anche su Rai Italia dalle 14.55.

