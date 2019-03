Juventus-Udinese streaming live e diretta TV Serie A, dove vedere il match oggi 08/03

La Juventus questa sera ospiterà all’Allianz Stadium di Torino l’Udinese, gara valevole per la 27.a giornata di Serie A TIM. I bianconeri domenica scorsa hanno conquistato un’importante vittoria contro il Napoli, incrementando il proprio margine sulla squadra di Ancelotti, ora distante ben 16 punti. La Vecchia Signora continua ad essere l’unica squadra nei top campionati europei a non aver ancora perso una partita. Un’imbattibilità che dura ormai dall’aprile scorso, quando il Napoli di Sarri espugnò lo Stadium grazie ad un gol di Koulibaly. In casa, la Juventus ha il miglior rendimento della Serie A: in 13 partite i bianconeri hanno totalizzato ben 35 punti (11 vittorie e 2 pareggi), mettendo a segno 28 gol e subendone soltanto 8.

L’Udinese, dal canto suo, sta attraversando un buon momento. La squadra di Nicola nelle ultime due partite ha conquistato due successi fondamentali in chiave salvezza contro Bologna e Chievo Verona. Grazie a questi risultati i friulani hanno portato a 7 i punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Juventus e Udinese questa sera si affronteranno per la 45esima volta a Torino. Nei 44 precedenti i bianconeri hanno fatto registrare 33 successi, 4 pareggi e 7 sconfitte. L’ultimo acuto dell’Udinese sul campo della Juve è datato agosto 2015 (1-0 firmato da Thereau).

Juventus-Udinese streaming live e diretta TV Serie A, dove vedere il match oggi 07/03

Juventus-Udinese, in programma questa sera alle ore 20:30, sarà visibile in diretta esclusiva sulla piattaforma satellitare di Sky. L’anticipo della 28.a giornata di Serie A sarà visibile su Sky Sport Serie A -canale 202- e Sky Sport -canale 251-. Inoltre, Juventus-Udinese potrà essere seguita anche da chi è in possesso di un abbonamento Sky sul digitale terrestre, dal momento che il match verrà trasmesso su Sky Sport Serie A -canale 383-. Infine, la sfida potrà essere vista anche in streaming scaricando le applicazioni di Sky Go (servizio compreso nell’abbonamento Sky) e di Now TV.