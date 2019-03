Questa sera all’Estadio do Dragao di Porto andrà in scena la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Porto e Roma. Le squadre arrivano a questa sfida in una condizione simile. Sia il Porto che la Roma, infatti, nell’ultimo turno di campionato hanno perso rispettivamente contro Benfica e Lazio. I Dragoni a causa di questo k.o. hanno abbandonato la vetta della classifica proprio ai danni delle Aquile; i giallorossi, invece, hanno gettato al vento la ghiotta occasione di agganciare l’Inter al quarto posto e di portarsi a -1 dal Milan. La trasferta di questa sera non sarà affatto semplice per la Roma. Nelle 22 partite stagionali giocate all’Estadio Do Dragao, il Porto ha fatto registrare 18 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte. In Champions League, poi, il cammino della squadra di Conceicao è stato perfetto: 3 vittorie su 3, con 8 gol fatti soltanto 2 subiti.

La Roma, dunque, visto il risultato maturato all’andata (2-1 con doppietta di Zaniolo), dovrà cercare di non subire gol, altrimenti il passaggio del turno potrebbe complicarsi. Ricordiamo che la squadra allenata da Eusebio Di Francesco per strappare l’accesso ai quarti di finale dovrà terminare il match con uno dei seguenti risultati: 0-0, 0-1, 0-2, 1-1, 1-2, 2-2, 2-3, 3-3 e cosi via. Nel caso in cui la partita finisse 2-1 per il Porto, invece, la sfida proseguirebbe ai tempi supplementari e se necessario ai calci di rigore. Negli unici due precedenti disputatisi all’Estadio do Dragao tra Porto e Roma, i giallorossi non hanno mai vinto, facendo registrare 1 pareggio e 1 sconfitta.

Porto-Roma streaming live e diretta TV Champions League, dove vedere il match oggi 06/03

Porto-Roma, ritorno degli ottavi di finale di Champions League, sarà trasmessa sia sulla piattaforma satellitare di Sky sia in chiaro su Rai 1. Il match in programma alle ore 21:00 sarà visibile su Sky Sport Uno -canale 201- e Sky Sport – canale 252-. Porto-Roma, inoltre, sarà visibile anche in streaming su Smart TV, PC, Tablet e smartphone scaricando gratuitamente le applicazioni di RaiPlay, Sky Go (servizio incluso nell’abbonamento Sky) e Now TV. Porto-Roma potrà essere seguita anche da chi è in possesso di un abbonamento Sky sul digitale terrestre; in quest’ultimo caso basterà sintonizzarsi su Sky Sport Uno -canali 372/382-.