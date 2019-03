Stasera con l’anticipo Cagliari-Fiorentina si aprirà la 28.a giornata del campionato di Serie A, prima della sosta di domenica prossima per le prime due giornate di qualificazione ad Euro 2020. Quello della Sardegna Arena è un match importante soprattutto per i padroni di casa ancora coinvolti in zona retrocessione, viola lontani sette punti dalla zona Europa e costretti a vincere per non abbandonare del tutto le speranze.

Sabato aprirà invece il programma alle ore 15 Sassuolo-Sampdoria dove gli emiliani si trovano in una situazione tranquilla ma vogliosi di vincere davanti al proprio pubblico, mentre i doriani a – 5 dai piazzamenti europei, cercherà di accorciare le distanze. Alle 18 Spal-Roma e alle 20.30 Torino-Bologna con giallorossi e granata impegnati per raggiungere l’Europa ed estensi e rossoblu alla ricerca disperata di punti per raggiungere la salvezza.

Nel lunch match di domenica (ore 12.30) Genoa-Juventus dove i campioni d’Italia vengono dalla clamorosa rimonta fatti ai danni dell’Atletico Madrid e grifoni senza niente da perdere. Nel pomeriggio invece i classici tre incontri delle ore 15 dove Empoli-Frosinone si giocheranno una grossa fetta di salvezza nello scontro diretto in terra toscana, mentre Lazio e Atalanta ricevono a domicilio rispettivamente Parma (già salvo) e Chievo (ormai retrocesso) dove partono largamente favorite per continuare a sognare il quarto posto.

Alle ore 18 il Napoli vorrà tornare alla vittoria dopo un ultimo periodo di campionato un pò in chiaroscuro e per farlo dovrà battere a domicilio l’Udinese, mentre il programma si chiuderà alle ore 20.30 con il derby milanese tra Milan-Inter molto importante per la zona Champions League.

Serie A telecronisti 28.a giornata sui canali Sky e DAZN

Venerdì 15 marzo 2019

ore 20.30 Cagliari-Fiorentina su Sky Sport Serie A HD

Telecronaca: Federico Zancan e Giancarlo Marocchi

Sabato 16 marzo 2019

ore 15 Sassuolo-Sampdoria su Sky Sport Serie A HD

Telecronaca: Dario Massara e Luca Pellegrini

ore 18 Spal-Roma su Sky Sport Serie A HD

Telecronaca: Riccardo Gentile e Lorenzo Minotti

ore 20.30 Torino-Bologna su Dazn

Telecronaca: Ricky Buscaglia e Dario Marcolin

Domenica 17 marzo 2019

ore 12.30 Genoa-Juventus su Dazn

Telecronaca: Massimo Callegari e Roberto Cravero

ore 15 Lazio-Parma su Sky Sport Serie A HD

Telecronaca: Andrea Marinozzi e Luca Pellegrini

ore 15 Atalanta-Chievo su Sky Sport (canale 253)

Telecronaca: Antonio Nucera e Renato Zaccarelli

ore 15 Frosinone-Spal su Dazn

Telecronaca: Edoardo Testoni e Simone Tiribocchi

ore 18 Napoli-Udinese su Sky Sport Serie A HD

Telecronaca: Riccardo Trevisani e Daniele Adani

ore 20.30 Milan-Inter su Sky Sport Serie A HD

Telecronaca: Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani