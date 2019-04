Sampdoria-Lazio streaming e diretta tv Serie A, oggi 27 aprile dalle ore 18

Oggi alle ore 18 allo stadio Marassi di Genova, si giocherà Sampdoria-Lazio match valido per la 34.a giornata del campionato di Serie A. Match importante per la qualificazione all’Europa League della prossima stagione con le due squadre che si trovano al settimo (la Lazio con 53 punti) ed ottavo posto (la Sampdoria con 48 punti). Per i blucerchiati è l’ultima occasione per rimettersi in corsa, per i biancocelesti, teoricamente ancora in corsa per il quarto posto attualmente distante quattro punti, ci sarà comunque la possibilità di raggiungere l’Europa minore con la vittoria della Coppa Italia.

Entrambe le squadre sono uscite sconfitte nel turno pre-pasquale: gli uomini di Simone Inzaghi addirittura contro il Chievo per 2-1 allo stadio Olimpico, mentre la squadra di Marco Giampaolo sul campo del Bologna con un sonoro 3-0. Arbitro del match il signor Fabio Maresca della sezione di Napoli.

Sampdoria-Lazio: i precedenti

I precedenti tra Sampdoria-Lazio giocati in terra ligure sono 52: 18 vittorie blucerchiate, 17 biancocelesti e 17 pareggi. L’ultima vittoria ospite risale alla scorsa stagione per 2-1 grazie alla rete di Caicedo al 90′ minuto. I padroni di casa non si impongono invece dall’aprile 2016 (2-1 il finale), mentre il pareggio non esce dal novembre 2013 quando le due squadre terminarono la gara con il risultato di 1-1. Nel girone di andata il match terminò 2-2 dopo 100 minuti rocamboleschi che vide prima il vantaggio biancoceleste di Immobile al 97′ su calcio di rigore e poi il clamoroso pareggio di Saponara al 99′.

Sampdoria-Lazio probabili formazioni

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Defrel, Quagliarella.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Romulo, Parolo, Leiva, Cataldi, Lulic; Correa, Immobile.

Sampdoria-Lazio diretta tv

Il match Sampdoria-Lazio in programma allo stadio Marassi di Genova, con calcio d’inizio alle ore 18, sarà visibile solamente sulla piattaforma Sky i cui canali di riferimento sono Sky Sport Serie A HD (canale 202 di Sky e 373 del digitale terrestre) e Sky Sport HD (canale 252 di Sky), con diretta a partire dalle ore 17.55.

La telecronaca del match sarà affidata a Maurizio Compagnoni con il commento tecnico del ex calciatore Lorenzo Minotti.

Sampdoria-Lazio diretta streaming

Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Inoltre il match di Marassi sarà trasmesso anche su Now Tv piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere le gare di Serie A attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati a Sky che possono registrarsi al servizio.