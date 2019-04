Il campionato di Serie A è giunto alla trentatreesima giornata che si gioca quasi interamente oggi nel sabato pre-pasquale con la sola eccezione di Napoli-Atalanta posticipata al lunedì di Pasquetta.

Si comincerà con il lunch match delle ore 12.30 tra Parma-Milan dove i ducali servono punti per la salvezza che ora non è poi così sicura, mentre i rossoneri devono mantenere il quarto posto che vuol dire qualificazione alla prossima Champions League. Alle ore 15 in programma sei incontri dove solo uno appare scontato ovvero Lazio-Chievo, con i biancocelesti che potrebbe accorciare per la zona Europea.

In due match ci si giocherà la salvezza o i posti europei come Genoa-Torino e Bologna-Sampdoria dove granata e blucerchiati se vogliono avere qualche possibilità di sesto-settimo posto sono costrette a vincere contro due squadre a cui servono invece punti per non sprofondare. Empoli-Spal, Cagliari-Frosinone e Udinese-Sassuolo valgono più di un pezzo di stagione dove ogni minimo particolare potrà essere decisivo.

Alle ore 18 ci dovrebbe essere la festa scudetto della Juventus che con un pareggio casalingo contro la Fiorentina ormai senza più obiettivi, potrà festeggiare l’ottavo scudetto consecutivo. Il programma odierno sarà chiuso nel big match di giornata tra Inter-Roma importantissimo per la zona Champions League, con i nerazzurri che vincendo ipotecherebbero il terzo posto. Lunedì sera ore 20.30 il turno numero 33 sarà chiuso con Napoli-Atalanta, match importante soprattutto per gli orobici per la zona Europa.

Serie A, telecronisti 33.a giornata: le voci di Sky e DAZN

Sabato 20 aprile 2019

ore 12.30 Parma-Milan su Sky Sport Serie A HD

Telecronaca: Riccardo Gentile e Lorenzo Minotti

ore 15 Lazio-Chievo su Dazn

Telecronaca: Massimo Callegari e Roberto Cravero

ore 15 Genoa-Torino su Sky Sport Serie A HD

Telecronaca: Geri De Rosa e Renato Zaccarelli

ore 15 Bologna-Sampdoria su Sky Sport (canale 254)

Telecronaca: Federico Zancan e Luca Pellegrini

ore 15 Empoli-Spal su Sky Sport (canale 255)

Telecronaca: Andrea Marinozzi e Katia Serra

ore 15 Cagliari-Frosinone su Sky Sport (canale 253)

Telecronaca: Davide Polizzi

ore 15 Udinese-Sassuolo su Dazn

Telecronaca: Riccardo Mancini e Massimo Donati

ore 18 Juventus-Fiorentina su Dazn

Telecronaca: Pierluigi Pardo e Francesco Guidolin

ore 20.30 Inter-Roma su Sky Sport Serie A HD

Telecronaca: Riccardo Trevisani e Daniele Adani