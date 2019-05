Serie A: la Lega Calcio ha ufficializzato il programma dell’ultima giornata

Nel primo pomeriggio la Lega Calcio ha ufficializzato il programma della 38.a ed ultima giornata del campionato di Serie A che vedrà molti match molto emozionanti che dovranno emettere gli ultimi verdetti. Il primo è le due squadre che faranno compagnia a Juventus e Napoli nella prossima edizione di Champions League; in corsa Atalanta, Inter, Milan e in piccola parte anche la Roma; il secondo è la terza squadra retrocessa in Serie B, al momento rischiano Genoa, Empoli, Fiorentina e in teoria anche il Bologna a cui però stasera basterà pareggiare nel posticipo sul campo della Lazio per essere aritmeticamente salvo.

L’unica gara che si disputerà di sabato (ore 18)è quella tra le due retrocesse Frosinone-Chievo, mentre domenica saranno in programma due anticipi, ovvero Torino-Lazio alle ore 15 e Sampdoria-Juventus alle ore 18; le altre partite tutte in contemporanea domenica sera (ore 20.30) con una possibile eccezione che potrebbe essere Bologna-Napoli qualora i felsinei questa sera otterranno un risultato positivo contro la Lazio che vorrebbe dire salvezza matematica con novanta minuti di anticipo:in questo caso il match dell’Ara si giocherebbe sabato sera alle ore 20.30.

Serie A, programma 38.a giornata: anticipi e posticipi come vederli

Gli anticipi di sabato 25 maggio 2019

Frosinone-Chievo ore 18.00 – DAZN

Le partite di domenica 26 maggio 2019

Torino-Lazio ore 15.00 – SKY

Sampdoria-Juventus ore 18.00 – DAZN

Atalanta-Sassuolo 20.30 – SKY

Bologna-Napoli (*) 20.30 – SKY

Cagliari-Udinese 20.30 – SKY

Fiorentina-Genoa 20.30 – SKY

Inter-Empoli 20.30 – SKY

Roma-Parma 20.30 – SKY

Spal-Milan 20.30 – DAZN

*) Nel caso in cui, all’esito della gara Lazio-Bologna valida per la 37^ giornata, non fosse necessaria contemporaneità con le altre gare delle 20.30 di domenica, la gara Bologna-Napoli si disputerà sabato 25 maggio 2019 con inizio alle ore 20.30