Infortunati serie A 38.a giornata. Molti assenti nella Juventus

Infortunati Serie A: gli assenti dell’ultimo turno. Ultimi 90′ minuti al cardiopalma in Serie A. Si decide tutto tra Champions League e corsa alla salvezza. I match interessanti di questo turno sono: Inter-Empoli, Roma-Parma, Spal-Milan, Atalanta-Sassuolo e Fiorentina-Genoa.

Infortunati Serie A: gli assenti della 38.a giornata di campionato

Frosinone-Chievo (sabato ore 18). Allo ‘Stirpe’ il Frosinone ospita il Chievo. Frosinone senza gli infortunati Gori (noie fisiche), Salamon (distrazione del 2° muscolo otturatore della coscia destra) e Chibsah (trauma contusivo al ginocchio destro). I clivensi non avranno a disposizione Schelotto (problema al ginocchio destro, stagione finita) e Rossettini (problema fisico, stagione finita).

Bologna-Napoli (sabato ore 20.30). Nell’anticipo del ‘Dall’Ara’ si affrontano Bologna e Napoli. Nei felsinei assente l’infortunato Mattiello (lesione di 1° al retto femorale destro), mentre Sansone (affaticamento muscolare al polpaccio) è in dubbio. Nei partenopei non ci saranno gli infortunati Ounas (problema fisico) e Chiriches (problema alla spalla).

Torino-Lazio (domenica ore 15). All’ ‘Olimpico Grande Torino’ il Torino riceve la Lazio. Nei granata assenti gli infortunati Djidji (problema al ginocchio destro, stagione finita) e Parigini (distrazione miotendinea al lungo adduttore sinistro), mentre Ansaldi (sofferenza al bicipite femorale della coscia destra) resta in forte dubbio. Nei biancocelesti assenti Lukaku (fastidio fisico, stagione finita) e Berisha (indurimento al polpaccio, stagione finita), mentre Strakosha (problema al tendine d’Achille) resta in dubbio.

Sampdoria-Juventus (domenica ore 18). A ‘Marassi’ la Sampdoria ospita la Juventus. Nei blucerchiati non ci sarà Murru (risentimento muscolare alla coscia destra), mentre per la panchina resta in dubbio Belec (fastidio al ginocchio sinistro). Nei bianconeri non ci saranno Cancelo (frattura delle ossa nasali), Mandzukic (operato al naso), Khedira (problema al ginocchio, stagione finita), Perin (problema alla spalla, stagione finita), Douglas Costa (fastidio al polpaccio) e Chiellini (fastidio muscolare al polpaccio sinistro).

Atalanta-Sassuolo (domenica ore 20.30). Al ‘Mapei Stadium’ di Reggio Emilia l’Atalanta ospita il Sassuolo. Nei bergamaschi out Toloi (fastidio alla caviglia, stagione finita); nei neroverdi non ci saranno Magnani (ernia inguinale, stagione finita), Sensi (frattura scafoide mano destra) e Peluso (ernia inguinale).

Cagliari-Udinese (domenica ore 20.30). Alla ‘Sardegna Arena’ il Cagliari ospita l’Udinese. Nei sardi assenti gli infortunati Faragò (trauma contusivo-distorsivo all’anca sinistra) e Ceppitelli (infiammazione tendinea), mentre Pavoletti (risentimento muscolare) resta in dubbio. Nei friulani assenti gli infortunati Ingelsson (problema alla spalla, stagione finita), Sandro (frattura del gomito), Behrami (frattura al perone della gamba destra, stagione finita) e Opoku (distorsione al ginocchio destro), mentre Fofana (problema muscolare al bicipite femorale) e Barak (fastidio alla schiena).

Fiorentina-Genoa (domenica ore 20.30). Al ‘Franchi’ la Fiorentina riceve il Genoa. Viola senza l’ infortunato Pjaca (rottura del legamento del crociato anteriore, stagione finita), mentre Mirallas (noie fisiche) resta in forte dubbio. Nei liguri non ci saranno Sturaro (problema al ginocchio, stagione finita), Favilli (problema muscolare), Hiljemark (problema all’anca, stagione finita) e Mazzitelli (problema fisico), mentre Lazovic (edema muscolare) resta in dubbio.

Inter-Empoli (domenica ore 20.30). A ‘San Siro’ l’Inter ospita l’Empoli. Nei neroazzurri sempre out Vrsaljko (fastidio al ginocchio, stagione finita per il croato), resta in dubbio De Vrij (distrazione muscolare agli adduttori); nei toscani out Diks (noie fisiche, stagione finita), Antonelli (lesione al polpaccio sinistro), Krunic (lesione adduttore) e La Gumina (lesione del legamento collaterale del ginocchio destro, stagione finita).

Roma-Parma (domenica ore 20.30). Allo stadio ‘Olimpico’ la Roma ospita il Parma. Nei giallorossi tutti a disposizione di Ranieri; mentre nei ducali assenti Inglese (problema alla caviglia), Gervinho (risentimento muscolare al quadricipite) e L. Rigoni (trauma distorisivo al ginocchio sinistro).

Spal-Milan (domenica ore 20.30). Allo stadio ‘Mazza’ di Ferrara la Spal ospita il Milan. Negli ‘estensi’ restano in dubbio Felipe (problema alla schiena) e Missiroli (contusione al costato). Nei rossoneri out Bonaventura (problema al ginocchio, stagione finita), Calabria (contusione al ginocchiom stagione finita) e Caldara (rottura del crociato del ginocchio, stagione finita), mentre Biglia (contusione al bacino) è in dubbio.