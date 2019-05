Inter-Chievo. Nel secondo monday night di questo turno, alle 21, a ‘San Siro’ l’Inter di Luciano Spalletti ospita il Chievo di Mimmo Di Carlo per la 36.a giornata di Serie A Tim, gara in programma alle ore 21. I neroazzurri, dopo il successo dell’Atalanta nell’anticipo del sabato, sono scivolati in 4.a posizione a 63 punti (18 vittorie, 9 pareggi e 8 sconfitte) e devono guardarsi alle spalle da Milan, Roma e Torino. La squadra di Spalletti è reduce da tre pareggi consecutivi contro Roma, Juventus ed Udinese e a San Siro non vince dal successo per 2-0 sulla Spal dello scorso 10 marzo. I veneti d’altro canto vengono da un campionato disastroso in questa stagione e sono retrocessi da tempo, occupando l’ultima posizione in classifica con 15 punti (2 vittorie, 12 pareggi e 21 sconfitte), ricordando la penalizzazione di 3 punti per la squadra clivense. Il Chievo è reduce dalla pesante sconfitta subita nel turno precedente contro la Spal, 0-4 al Bentegodi, ma la squadra di Di Carlo è stata capace di battere la Lazio allo stadio ‘Olimpico’. Inter-Chievo sarà arbitrata dal signor Paolo Valeri di Roma.

Inter-Chievo, le probabili formazioni. QUI INTER-Luciano Spalletti schiererà i suoi con il classico 4-2-3-1 con Handanovic tra i pali; i terzini saranno Cedric che sostituirà lo squalificato D’Ambrosio e Asamoah, mentre i centrali saranno Miranda, al posto dell’infortunato De Vrij, e Skriniar; in mediana spazio a Vecino, in vantaggio su Gagliardini, e Borja Valero, che rimpiazzerà lo squalificato Brozovic; alle spalle dell’unica punta Icardi, che dovrebbe vincere il ballottaggio con Lautaro, agiranno Politano, Nainggolan e Perisic. QUI CHIEVO– Mimmo Di Carlo risponderà con il 3-4-1-2 con Semper tra i pali; terzetto di difesa formato da Andreolli, Cesar e Barba; gli esterni di centrocampo saranno De Paoli e Jaroszynski, mentre in mediana spazio a Rigoni ed Hetemay; il trequartista sarà ancora una volta il giovane Vignato; mentre la coppia d’attacco sarà formata da Pellissier e Stepinski.



Inter-Chievo, info diretta tv e streaming. La partita, calcio d’inizio ore 21, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva su Sky. Questo secondo ‘monday night’ della 36.a giornata sarà trasmesso su Sky Sport e su Sky Sport Serie A. Per chi non avesse la possibilità di guardare questo anticipo di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.

Inter-Chievo, i precedenti. Le due squadre si sono affrontate nella storia 33 volte con il bilancio nettamente in favore dei ‘meneghini’ con 20 vittorie, 8 pareggi e 5 vittorie del Chievo. Prendendo in considerazione le partite giocate a ‘San Siro’, netta predominanza dei neroazzurri con 11 vittorie contro l’unica affermazione del Chievo, che risale al 15 dicembre del 2001 quando i clivensi s’imposero a San Siro 1-2 grazie alle reti di Corradi e Marazzina dopo il momentaneo pareggio di Vieri, quella fu la prima stagione assoluta del Chievo in Serie A.