Serie A, 36.a giornata: la programmazione di Sky e DAZN

Il campionato di Serie A è giunto alla 36.a giornata e dunque quasi in dirittura d’arrivo; dopo scudetto della Juventus e il secondo posto del Napoli, si sono certificate anche le retrocessioni aritmetiche di Chievo e Frosinone e dunque ci sarà battaglia per i restanti posti europei e per l’ultima retrocessione in Serie B.

Andiamo a vedere quale sarà la programmazione delle tre partite della piattaforma DAZN e le sette del canale satellitare Sky.

Su quest’ultimo si partirà sabato alle ore 15 con Atalanta-Genoa match importantissimo per entrambe le squadre con i bergamaschi che sono quarti con tre punti di vantaggio sulla coppia Milan-Roma e i liguri che hanno quattro punti di vantaggio sull’Empoli terz’ultimo e dunque ci sarà grande battaglia sul campo per i rispettivi obiettivi.

Alle ore 18 Cagliari-Lazio dove i romani ottavi cercheranno di aggrapparsi al settimo posto che potrebbe valere i preliminari di Europa League nel caso mercoledì vada male la finale di Coppa Italia; i sardi vorranno prendersi almeno un punto che varrebbe la salvezza matematica.

Domenica alla ore 15 Sampdoria-Empoli con i toscani costretti a vincere per avere qualche speranza di salvezza al cospetto di un Sampdoria ormai senza più obiettivi ma che vorrà fare una buona gara davanti ai propri tifosi e con Quagliarella che vuole confermarsi capocannoniere del campionato.

Alle ore 18 Spal-Napoli che vedrà gli estensi festeggiare davanti al loro pubblico la salvezza ufficiale arrivata la scorsa settimana, mentre il posticipo delle 20.30 vedrà in campo Roma-Juventus con i giallorossi obbligati a vincere per tenere accesa la fiammella di speranza per una quarto posto attualmente molto difficile da raggiungere.

Lunedì saranno due i posticipi in programma: alle ore 19 derby emiliano Bologna-Parma con le due squadre ancora non salve ma che scenderanno in campo già sapendo il risultato dell’Empoli che qualora fosse positivo per i toscani, vedrebbe le due squadre con solo due punti di vantaggio sulla formazione di Andreazzoli. Alle ore 21 testa coda tra Inter-Chievo in un gara dal pronostico chiuso che potrebbe dare ai nerazzurri la certezza del terzo posto, mentre i clivensi ormai ultimi giocheranno per l’onore.

Sulla piattaforma DAZN si comincerà sabato sera alle ore 20.30 quando Fiorentina-Milan si sfideranno per un match importante per i rossoneri ancora in orbita quarto posto, la viola vorrà cercare però di tamponare l’emorragia di sconfitte e pareggi di questi ultimi tre mesi. (ultima vittoria in Serie A il 17 febbraio a Ferrara ed ultima casalinga addirittura il 16 dicembre contro l’Empoli).

Il lunch match delle ore 12.30 sarà quello tra Torino-Sassuolo con gli i granata alla ricerca di un posto per la prossima Europa League, mentre i neroverdi già salvi cercheranno di onorare le ultime giornate. Alle ore 15 l‘Udinese scenderà in campo a Frosinone con i ciociari già retrocessi. la formazione di Tudor sarà obbligata a vincere per evitare guai, visto che il margine sulla zona salvezza è solo di due punti.

Di seguito la programmazione completa della 36.a giornata di Serie A: