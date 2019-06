Il Calciomercato entra nel vivo dell’azione: con ormai le maggiori competizioni europee terminate, si fa sul serio

Il calcio giocato si è ormai quasi chiuso dopo la vittoria del Liverpool in Champions League (mancano solo le partite di qualificazione ad Euro 2020 e la Nations League) e prima che le squadre comincino i proprio ritiri estivi o tourné precampionato il calciomercato entra nel vivo.

Tra colpi già confermati (De Jong al Barcellona, Hazard e Eder Militao al Real, Hernandez e Pavard allo United, Ramsey alla Juve, Godin all’Inter e Pulisic al Chelsea) il Calciomercato è pronto ancora a sorprendere tra cifre e nomi per questa estate 2019 super bollente e non solo per le temperature.

I nomi al centro dell’attenzione sono Salah e Coutinho.

CALCIOMERCATO: MOHAMED SALAH

Si proprio lui Salah, precedente ed attuale candidato al pallone d’oro, può trovarsi al centro del calciomercato estivo. Dopo due stagioni a livelli stratosferici con la maglia dei reds (104 presenza 71 gol e 29 assist, una scarpa d’oro vinta, due volte capocannoniere in Premier e due volte finalista di Champions di cui una vinta) sembra essere pronto ad una nuova avventura e lascia molto a desiderare con la sua frase nel post vittoria Champions: “del mio futuro non voglio parlarne“.

Frase che fa preoccupare molto i tifosi del Liverpool e Jurgen Klopp perché non è facile sostituire uno come lui e lo sa bene la Roma (ceduto a soli 40 milioni e ora ne vale il triplo o qualcosa in più) e che fa sperare invece i tifosi del Real. Dopo già un’interessamento la scorsa sessione di mercato in cui i Blancos si tirarono indietro dopo le pretese del Liverpool di 200 milioni di euro, con un interessamento del giocatore a lasciare la squadra il prezzo potrebbe sicuramente scendere, ma occhio alla concorrenza perché le altre squadre non staranno a guardare: sul giocatore si potrebbero piombare anche Bayern Monaco (in cerca di un sostituto a Ribery e Robben) e Manchester United (che punta a tornare in alto).

CALCIOMERCATO: PHILIPPE COUTINHO

Philippe Coutinho, colui destinato a sostituire Neymar al Barcellona sembra destinato a lasciare i blaugrana. Nonostante la società sembra voglia tenerlo lui riflette, dopo un anno e mezzo sembra pronto a lasciare Barcellona senza aver lasciato il segno (76 presenze 21 reti e 11 assist). In sottofondo c’è il Chelsea pronto a cercare un sostituto ad Hazard e chi se non Coutinho: molto simile al belga come caratteristiche tecniche e in più conosce già la Premier avendo giocato con la maglia del Liverpool. Situazione però bloccata qualora il ricorso al Tas da parte del Chelsea vada respinto e il mercato del Chelsea rimarrebbe bloccato per un anno. In tal caso bisognerebbe capire l’interessamento del calciatore verso la società (potrebbe essere disposto ad aspettare un altro anno per arrivare al Londra) o se ci fossero altre squadre interessate al giocatore e lui gradisca la destinazione.

Non ci sono ancora notizie certe, l’unica cosa certa è che per portarlo via il Barca non fa sconti, vuole 150 milioni di euro.

Non solo Salah e Coutinho al centro del Calciomercato, nei prossimi giorni sentiremo parlare sicuramente di tanti altri giocatori per un’estate tutta da vivere tra mare, spiagge e calciomercato.