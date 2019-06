Francesco Totti: svelato il nome del club che ha cercato l’ex dirigente giallorosso

Nella conferenza stampa andata in scena oggi nella sede del CONI a Roma nella quale Francesco Totti ha spiegato a lungo i motivi delle sue dimissioni dal club giallorosso; una delle tante risposte che ha dato ai giornalisti presenti è stata quella di una squadra di club che lo ha cercato per continuare a fare il lavoro di dirigente che nella sua ex squadra non ha potuto fare come avrebbe voluto. Ebbene questa squadra corrisponde al nome della Sampdoria del presidente Massimo Ferrero, romano e noto tifoso romanista che farebbe di tutto pur di prendere l’ex numero 10 della Roma dove il suo amore calcistico per Francesco Totti è risaputo da tempo e queste dimissioni del giocatore per il numero uno blucerchiato potrebbero essere l’occasione giusta che cercava.

Anche il pubblico doriano stima moltissimo l’ex attaccante, basti ricordare il lungo applauso che lo stadio Luigi Ferraris gli riservò nel novembre 2006 quando realizzò una bellissima rete al volo di sinistro, una lunga standing ovation che difficilmente si vede per un giocatore di una squadre ospite.

E pensare che Francesco Totti nel mercato invernale della stagione 1996-97 fu ad un passò nel vestire la maglia blucerchiata, quando con l’allora tecnico della Roma, l’argentino Carlos Bianchi, c’era un’incompatibilità personale, tecnica e caratteriale e voleva così darlo in prestito, ma poi alla fine saltò tutto proprio negli ultimi giorni per volere del presidente Franco Sensi che lo riteneva un futuro campione.

Sarà un segno del destino? Nei prossimi giorni sicuramente se ne saprà di più, se questa pazza idea del presidente Ferrero andrà a buon fine.