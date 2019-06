Italia, la vittoria da 10 di Lorenzo Insigne

L’Italia di Roberto Mancini continua il suo viaggio verso gli Europei itineranti del 2020, che inizieranno giusto tra un anno all’Olimpico di Roma, sperando che siano gli Azzurri a giocare in casa l’esordio. Anche se, a dir la verità, ieri, a Torino, sembrava di essere a Sarajevo, per l’entusiasmo e i cori dei supporter bosniaci che hanno accompagnato Dzeko e compagni. Ma l’Italia, da vera squadra quale si è dimostrata, con forza, coraggio e voglia di vincere ha conquistato 3 punti importantissimi. E tra i protagonisti c’è sicuramente Lorenzo Insigne, che negli ultimi mesi non ha passato un bel periodo da capitano col Napoli, anche per le continue voci che lo volevano via. Ma la prova di ieri, forse avrà anche fatto ricredere i tifosi dei partenopei che non hanno esitato a criticarlo continuamente. Gran gol quello del pareggio, ed assist decisivo all’amico Verratti, per il gol decisivo del sorpasso a pochi minuti dalla fine. Prestazione opaca nel primo tempo; un’altra gara nel secondo. E’ tornato Insigne? i tifosi della Nazionale precedentemente non erano nemmeno d’accordo con l’assegnazione del numero 10, storico per gli Azzurri. Ma ieri, gol al volo, e grande assist, forse l’hanno portato a meritare il numero più ambito. Ora però, ci sono le vacanze, e Insigne merita un riposo come tutti, pensando alla prossima stagione col Napoli.