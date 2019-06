Il calciomercato sta per entrare nel vivo e anche quest’anno ci si aspettano grandi colpi in Italia. Uno dei nomi più interessanti potrebbe essere quello di James Rodriguez, che dopo due anni in prestito al Bayern Monaco dovrebbe fare ritorno al Real Madrid senza lasciare però le valigie. La sua nuova destinazione sembra, per quello che viene detto in Germania, poter essere proprio la Serie A, il suo quinto campionato europeo (dopo quello portoghese, francese, spagnolo e tedesco). Ad accoglierlo in rosa potrebbero essere o il Napoli di Ancelotti o la Juventus di Cristiano Ronaldo.

Pista Napoli: con Ancelotti il migliore James Rodriguez

Il tecnico del Napoli dopo aver allenato il colombiano al Real Madrid ed al Bayern Monaco è rimasto in ottimi rapporti con il giocatore. Il centrocampista nelle 51 partite sotto la guida di Ancelotti ha avuto una media di un gol o assist ogni 101 minuti, la migliore della sua carriera. Dopo due anni sbiaditi in cui Rodriguez è uscito dai riflettori, abbracciare il progetto Napoli potrebbe essere una buona soluzione per tornare ad avere il proprio posto nell’Olimpo dei migliori.

La strada per convincere il Real Madrid non dovrebbe essere tortuosa. Sia De Laurentiis che Ancelotti hanno dei buoni rapporti con Florentino Perez. Inoltre per far rientrare economicamente le spese per Hazard, Jovic ed altri giocatori che saranno a disposizione di Zidane servono sacrifici e James Rodriguez potrebbe essere uno degli indiziati. Rimane da capire se il presidente del Napoli accetterà di rinunciare alla formula di prestito con diritto o obbligo di riscatto per versare immediatamente la cifra nelle casse blancos.

Dalla Germania, Kicker, una delle più prestigiose riviste sportive tedesche, è convinta che Rodriguez dopo aver lasciato la Germania si dirigerà a Napoli. Anche Marca riporta le seguenti parole della rivista: “I dirigenti del Bayern hanno convenuto che l’opzione di riscatto non verrà eseguita, e il colombiano lascerà il Bayern e probabilmente andrà a Napoli”

Pista Juventus: Cr7 e Mendes come ambasciatori per James Rodriguez

Anche nel caso della Juventus si parla dell’importanza dei buoni contatti per far arrivare il giocatore. Il colombiano al Real Madrid è stato compagno per 3 anni di Cristiano Ronaldo, con il quale condivide lo stesso procuratore. Oltre ad essere diventati amici, i due hanno vinto insieme anche un campionato spagnolo e due Champions League. La Juventus ha dalla sua parte un grande forza attrattiva: chi vestirà bianconero avrà grandi possibilità di andare ad alzare la Champions e vivere una grande annata.

I rapporti tra le due società sono assolutamente positivi, come si è visto nel trasferimento di Cristiano Ronaldo nella scorsa estate. Inoltre Zidane è rimasto legato all’ambiente bianconero e Jorge Mendes potrebbe essere un buon traghettatore. Molto dipenderà, però, dalle intenzioni del futuro allenatore.

Bild, uno dei quotidiani europei più venduti, riporta come Cristiano Ronaldo nella giornata di ieri si sia mosso in prima persona. La stella portoghese dovrebbe aver effettuato una chiamata con Face time a James Rodriguez per convincerlo a trasferirsi a Torino.