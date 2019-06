Svezia-Usa, sfida per il primato. Terza e conclusiva giornata della fase a gironi del Gruppo F dei Campionati del Mondo di Calcio Femminile in corso di svolgimento in Francia. Alle ore 21, allo stadio Oceane di Le Havre, scenderanno in campo la Svezia e gli Usa. Entrambe le nazionali sono a punteggio pieno e già qualificate per gli ottavi di finale. Resta da capire chi tra scandinave e statunitensi concluderanno il Gruppo F in testa. In caso di pareggio sarebbero gli Usa a comandare, grazie ad una migliore differenza reti. Le giocatrici a stelle e strisce hanno segnato 16 gol nei primo due incontri del Girone F (13 alla Thailandia e 3 al Cile), non subendone nessuno. Negli usa gioca Alex Morgan una delle stelle del Mondiale Femminile, capocannoniere al momento con 5 gol. La Svezia, dal canto suo, ha segnato 7 gol e ne ha subito 1. In contemporanea si gioca l’altra partita del Girone F, quella tra Thailandia e Cile.

Svezia-Usa, come seguire il match in tv e streaming

Svezia-Usa, info diretta tv e streaming. Come tutto il Campionato Mondiale Femminile di calcio anche il match odierno tra scandinave e asiatiche potrà essere seguito su Sky. In particolare Svezia-Usa sarà trasmessa su Sky Sport Mondiali (canale 202 del telecomando Sky). Non solo tv, Svezia-Usa si potrà seguire anche attraverso Sky Go: il servizio gratuito per gli abbonati Sky fruibile su pc, cellulari, tablet e dispositivi mobili. Per questo match non è prevista la diretta in chiaro sulle reti Rai. Nel pomeriggio, alle ore 18, si chiuderà anche il Gruppo E con: Olanda-Canada e Camerun-Nuova Zelanda. In questo raggruppamento Olanda e Canada sono già qualificate, solo la vittoria darebbe speranze a Camerun e Nuova Zelanda. L’Italia di Milena Bertolini tornerà in campo il 25 giugno, negli ottavi di finale. L’avversario delle azzurre, qualificate come prime nel loro girone, sarà la Nigeria o la Cina.