Amichevoli Inter estate 2019, le date e gli orari dei match dei nerazzurri

Amichevoli Inter, tanti big match in programma per i nerazzurri

Luglio è il mese del calciomercato, dei ritiri e delle amichevoli estive in preparazione all’inizio della Serie A 2019/20. L’Inter si radunerà il 7 luglio per poi iniziare la preparazione estiva il giorno successivo a Lugano agli ordini del nuovo allenatore, Antonio Conte. Il ritiro in terra svizzera si concluderà con il primo test amichevole in programma il 14 luglio contro i padroni di casa nella prima edizione della Casino Lugano Cup. In seguito i nerazzurri dovranno affrontare una serie di match di prestigio divisi tra Asia e Europa e valevoli per la settima edizione dell’International Champions Cup. Si inizia sabato 20 luglio con Inter-Manchester United in programma a Singapore alle ore 13.30. Mercoledì 24 luglio i nerazzurri affronteranno la Juventus a Nanchino, città cinese dove c’è la sede e il quartier generale di Suning. Il 27 luglio l’Inter sarà impegnata in amichevole contro il Psg a Macao, dove si assegnerà l’International Super Cup. Gli ultimi due test di preparazione alla stagione saranno in programma il 4 agosto contro il Tottenham a Londra e il 10 agosto a Valencia contro i padroni di casa per assegnare il trofeo Naranja. Si prospetta un’estate di grandi sfide per i nerazzurri nelle quali i tifosi potranno già visionare le novità tattiche e di gioco annunciate da Antonio Conte in vista della prossima stagione.

Amichevoli Inter estate 2019, il calendario completo dei match

Lugano-Inter domenica 14 luglio ore 17.30 (Comunale di Cornaredo – Lugano, Svizzera) Casinò Lugano Cup

Manchester United-Inter sabato 20 luglio ore 13.30 (National Stadium – Singapore) International Champions Cup – diretta TV Sportitalia

Juventus-Inter mercoledì 24 luglio ore 13.30 (Nanjing Olympic Sports Center – Nanchino, Cina) International Champions Cup – diretta TV Sportitalia

PSG-Inter sabato 27 luglio ore 12.00 (Macau Olympic Complex – Macao, Cina) International Super Cup

Tottenham-Inter domenica 4 agosto ore 16.00 (Tottenham Hotspur Stadium – Londra, Inghilterra) International Champions Cup – diretta TV Sportitalia

Valencia-Inter sabato 10 agosto ore 21.30 (Estadio de Mestalla – Valencia, Spagna) bwin Trofeo Naranja