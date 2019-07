CALENDARIO ATALANTA SERIE A 2019/2020

SPAL-ATALANTA

2) ATALANTA-TORINO

3) GENOA-ATALANTA

4) ATALANTA-FIORENTINA

5) ROMA-ATALANTA

6) SASSUOLO-ATALANTA

7) ATALANTA-LECCE

8) LAZIO-ATALANTA

9) ATALANTA-UDINESE

10) NAPOLI-ATALANTA

11) ATALANTA-CAGLIARI

12) SAMPDORIA-ATALANTA

13) ATALANTA-JUVENTUS

14) BRESCIA-ATALANTA

15) ATALANTA-VERONA

16) BOLOGNA-ATALANTA

17) ATALANTA-MILAN

18) ATALANTA-PARMA

19) INTER-ATALANTA



CALENDARIO ATALANTA SERIE A 2019/2020 – L’Atalanta di Gian Piero Gasperini si sta preparando alla stagione più importante di tutti i tempi. I nerazzurri saranno protagonisti in tre competizioni: Serie A, Coppa Italia, ma soprattutto la UEFA Champions League. Il ritiro degli orobici si è diviso in due fasi: la prima parte a Clusone (in una clima di festa per la Dea); la seconda in Inghilterra. Due giorni fa l’Atalanta ha subito una sconfitta contro lo Swansea City per 2-1: un risultato che ci può stare visto che gli inglesi hanno una preparazione migliorare rispetto agli orobici. La società atalantina sta cercando di potenziare la squadra al meglio, analizzando con la dovuta attenzione il calciomercato: l’acquisto di Muriel (Fiorentina) e Malinovskyi (Genk) ne è la prova più evidente. Il mister di Grugliasco ha sottolineato che mancano due pedine e la famiglia Percassi sta lavorando per completare la rosa. Oggi, verso le 18:45, è stato presentato il calendario Serie A Tim 2019/2020: un campionato che, secondo molti, sarà il più equilibrato degli ultimi anni (tra Juventus, Inter e Napoli a farne da padrone). Chissà cosa riserverà la prossima stagione per l’Atalanta di Gasperini.