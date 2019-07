Genoa-Wacker Innsbruck 7-0: scatenato Pinamonti con tre reti

Vince e convince il Genoa contro il Wacker Innsbruck. La squadra di Andreazzoli travolge gli austriaci con un perentorio 7-0. In grande spolvero Pinamonti, autore di una splendida tripletta. In gol anche Sanabria e Favilli. Doppietta per Gumus. Un amichevole positiva per i liguri che dimostra come la preparazione sia già a buon punto.

Il nuovo Genoa di Andreazzoli è in fase di preparazione e l’entusiasmo è alle stelle. Il tecnico che ha meravigliato lo scorso anno tra le fila dell’Empoli nonostante la retrocessione dei toscani, vuole rilanciarsi a Genova con i rossoblu, reduci da una stagione da una stagione fallimentare. I tifosi genoani vogliono tornare ad alto livello e per farlo si affideranno ai gol di Pandev e all’attesissimo Sanabria.

L’attaccante del Paraguay ex Betis è una punta centrale con ottime doti tecniche ma che deve migliorare la sua vena realizzativa. In Liga, le sue marcature con la maglia del Betis non sono state molte (solo 14 in tre anni), ma il calciatore è notevolmente maturato se lo confrontiamo con quello acerbo ai tempi di Sassuolo e Roma. A Genova si aspettano una esplosione definitiva di questo talento ancora non espresso al massimo livello. Dati importanti per Andreazzoli arriveranno dall’amichevole di oggi contro il Wacker Innsbruck alle ore 18. Il ritiro austriaco del Genoa prosegue e il test di domani sarà utile per valutare lo stato fisico dei calciatori liguri. Gli austriaci militano nella rispettiva serie B.

GEONA-WACKER INNSBRUCK: DOVE VEDERE LA DIRETTA TV E STREAMING DEL MATCH

Geona-Wacker Innsbruck, diretta tv e streaming dell’amichevole. Il match amichevole tra Genoa e Wacker Innsbruck sarà visibile in diretta tv su Telenord mentre chi vorrà assistere al match in streaming, dovrà collegarsi al portale mygoaltv.com. Genoa-Wacker Innsbruck inizierà alle ore 18.