Inter, Joao Mario in uscita: spunta un’ italiana

Fra i giocatori in uscita, all’ Inter, c’ è anche Joao Mario. Il poliedrico giocatore portoghese, non rientra ormai da tempo nei piani nerazzurri e, sebbene sia un punto fermo della propria Nazionale, ha faticato a mantenere le aspettative in quel di Milano. Antonio Conte preferisce altri interpreti per il proprio 3-5-2, e ha avallato appieno la decisione della dirigenza di mandarlo altrove.

Jorge Mendes, agente che cura gli interessi di Joao Mario, lo avrebbe recentemente proposto alla Lazio. A rivelarlo il Corriere dello Sport, giornale vicino alle vicende delle due romane. Per ora, si legge, Tare e Lotito avrebbero più di un dubbio su tale operazione di mercato. Come detto, Joao Mario ha faticato, non poco, negli ultimi due anni con Spalletti a trovare continuità di prestazioni. Nonostante le buone doti tecniche, il giocatore non è mai riuscito ad esprimersi al meglio e ad adattarsi al calcio italiano. Mendes, che con Lotito è in buoni rapporti con Lotito, avrebbe provato ad offrirlo ai capitolini, che, per ora, hanno risposto “picche”.

Sul ragazzo si muove da temp anche il Monaco, in ottimi rapporti con il suo agente Jorge Mendes, e in cerca di riscatto dopo una stagione in cui hanno rischiato la retrocessione in Ligue 2. I monagaschi stanno scandagliando letteralmente il nostro campionato a caccia di rinforzi (erano vicinissimi a prendere Andrè Silva), e sarebbero disposti a sborsare circa 15 milioni per averlo. L’ Inter ne chiede almeno 20, visto l’ esborso oneroso (40 milioni), fatto solo un paio di anni fa per averlo.

Che Joao Mario possa restare in Italia e accasarsi alla Lazio, a queste condizioni, pare alquanto improbabile. Vedremo se la società biancoceleste, da sempre in ottimi rapporti con l’ Inter, deciderà di fare un sondaggio e liberare di un “esubero” la squadra lombarda.