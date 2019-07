Inter-Manchester United ICC 2019 streaming e diretta tv in chiaro? Dove vedere il match oggi 20 luglio

Inter-Manchester United, inizia l’era Conte. Sarà un esordio curioso ed allo stesso tempo molto complicato per l’Inter di Antonio Contenell’ambita International Champions Cup. Oggi alle ore 13.30 italiane, i nerazzurri affronteranno a Singapore il temuto Manchester United, con il quale da diverse settimane sta andando avanti l’intrigo di mercato che porta al nome di Lukaku. La fase di stallo tra le parti sembra essere perenne, con i nerazzurri mal disposti ad accontentare la richiesta di 83 milioni di euro fatta dai Red Devils. Tutto esaurito sulle tribune del National Stadium, a testimonianza del grande seguito che entrambi i club riscuotono nei paesi asiatici.

Dopo l’amichevole con il Lugano è tempo di pensare all’ International Champions Cup, la grande manifestazione sportiva per club che quest’anno vede la partecipazione anche della Fiorentina. Conte dovrebbe schierare il 3-5-2 con Handanovic tra i pali; in difesa D’Ambrosio e De Vrij laterali, mentre il centrale sarà Skriniar; a centrocampo potrebbe essere titolare Lazaro a destra, per il resto ci attendiamo Gagliardini, Brozovic, Sensi ed infine Perisic a sinistra; in attacco duo formato da Puscas ed Esposito. Non convocato Icardi.

PROBABILE FORMAZIONE INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, De Vrij; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Perisic; Puscas, Esposito. All.: Conte

Tempo di ripartire per gli inglesi, che quest’anno sono allenati da una new entry. Ricordiamo che lo United ha già cominciato la sua tournée in Asia con una prima amichevole contro il Leeds. Per la sfida il tecnico dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1 con Romero in porta; davanti a lui difesa a quattro composta da Wan-Bissaka, Bailly, Lindelof e Rojo da destra a sinistra; in mediana spazio a McTominay e Pogba; trequarti con Greenwood, Mata e James in appoggio alla prima punta Rashford.

PROBABILE FORMAZIONE MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Romero; Wan-Bissaka, Bailly, Lindelof, Rojo; McTominay, Pogba; Greenwood, Mata, James; Rashford. All.: Solskjaer



Inter-Manchester United ICC 2019 sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sportitalia

Inter-Manchester United ICC 2019, info tv e streaming. Sportitalia detiene i diritti in esclusiva dell’intera manifestazione e per questo motivo ha predisposto un palinsesto dedicato: tutte le gare delle italiane e delle straniere saranno trasmesse in diretta ed esclusiva grazie all’offerta SI Smart lanciata a inizio luglio. I telespettatori potranno seguire le sfide in diretta o in replica non solo sul canale 60 DTT, ma anche su Sportitalia HD, sul canale SI Solo Calcio o SI Live24. Ovviamente per tutti coloro che non potranno sedersi davanti al televisore sarà garantita la diretta streaming video, disponibile gratuitamente sul sito www.sportitalia.com con dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone e selezionando il canale di riferimento e la partita di interesse.

La sfida tra i nerazzurri di Antonio Conte e gli inglesi di Solskjaer sarà possibile vederla in diretta gratuita su Sportitalia a partire dalle ore 13.25 con la telecronaca di Gabriele Schiavi e Benny Carbone in diretta dal National Stadium di Singapore.