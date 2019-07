James scalpita e il Napoli lo aspetta: il colombiano vola in Spagna per chiudere con il Real

James Rodriguez vuole arrivare a una conclusione e chiudere il suo rapporto con il Real Madrid. Il colombiano sta perdendo la pazienza e secondo ciò che trapela dalla Colombia, il 28enne è volato in Spagna con un solo obiettivo: liberarsi definitivamente del Madrid.

L’ex Monaco non vuole più sentir parlare delle merengues e del tecnico Zinedine Zidane. Tra il francese è James non è ma corso buon sangue: il calciatore è da sempre finito in panchina o in prestito in altre squadre sotto la gestione Zidane. Il problema che sorge è che il Real Madrid vuole monetizzare il più possibile dalla sua cessione: la Casa Blanca vuole arrivare almeno a 50 milioni di euro.

Il Napoli, com’è noto, spinge per un prestito ma Florentino Perez così come il calciatore, è stanco di dover cedere in prestito il classe 1991 per poi ritornare al punto di partenza l’estate prossima. Niente prestito dunque.

Minaccia Atletico per il Napoli

L’unica vera minaccia di mercato sul fronte James per il Napoli, si chiama Atletico Madrid. I colchoneros potrebbero cedere Ángel Correa al Milan nelle prossime ore, monetizzando 40 milioni di euro. La giunta da fare ammonterebbe a 10 milioni che garantirebbero di arrivare al colombiano. James gradirebbe restare in Liga e a Madrid, ma Ancelotti è pronto a fare carte false pur di tornare ad allenarlo. Al momento, il tecnico italiano è stato l’unico a tirare fuori qualcosa in più da James. De Laurentiis aspetta e predica calma. Il presidente partenopeo sferrerà il colpo decisivo nelle prossime ore?