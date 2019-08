Juventus-Lukaku, Dybala puó far saltare tutto! La Signora sacrifica Mandzukic?

Sono ore calde in casa Juventus. Il mercato dei bianconeri è stato ravvivato dal possibile scambio Lukaku-Dybala.

La Juve è infatti alla ricerca di una punta centrale che possa sostituire adeguatamente Gonzalo Higuain (che sembra destinato a lasciare I bianconeri).

Per questo, avrebbero proposto ai red devils uno scambio tra l’ attaccante belga (sogno del mercato interista), e la Joya che, dopo una stagione fatta di alti e bassi, non sembra più essere un “intoccabile” dalle parti di Torino.

Dall’ Inghilterra fanno peró sapere che Dybala sarebbe restio a trasferirsi al Manchester. L’ ex Palermo, non vorrebbe lasciare la Juventus per un club che non disputa la Champions, e avrebbe chiesto al Manchester ben 14 milioni netti all’ anno per trasferirsi in Inghilterra.

Una cifra che lo United non vuole spendere, e che rischia di far saltare la trattativa.



Per questo, la Juventus, starebbe pensando di inserire Mandzukic nella trattativa per arrivare a Lukaku. Il croato è reduce da una seconda parte di stagione poco esaltante, in cui è andato a segno solo una volta. Per questo motivo, la Juventus ha inserito anche lui nella lista dei “sacrificabili”.

Il croato avrebbe già dato il proprio assenso al trasferimento in Premier. Lo United, dal canto suo, si è dimostrato molto interessato a Mandzukic il quale, per caratteristiche tecniche e fisiche, sarebbe più indicato rispetto a Dybala per sostituire il partente Lukaku.

La Juve vorrebbe inserire sia Dybala sia Mandzukic nella trattativa ma, viste le resistenze della joya, potrebbe essere costretta a proporre Mandzukic piú un sostanzioso conguaglio per convincere il Manchester.

Il tempo per chiudere la trattativa stringe (il mercato inglese, in entrata, chiude l’ 8 agosto), ma la Juve è determinata a prendere Lukaku, e si giocherà tutte le sue carte pur di assicurarsi le prestazioni del belga.