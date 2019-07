La Juventus perde, El Mundo Deportivo ironizza su De Ligt: #Turndeligton

Il debutto ufficiale della Juventus, ha portato in dote la prima sconfitta stagionale. I ragazzi di Sarri si sono dovuti inchinare al Tottenham, che ha sconfitto i bianconeri per 3-2, nonostante Ronaldo e compagni abbiano offerto una prova generosa soprattutto nel secondo tempo, e accusassero un (comprensibile) ritardo di condizione rispetto agli avversari.

Non si sono fatte attendere le reazioni sui social, anche da parte di testate autorevoli, quali El mundo deportivo, quotidiao molto vicino alle vicende del Barcellona.

Il giornale catalano, si è lasciato andare ad un commento ironico all’ indirizzo di Matthijs De Ligt, neoacquisto bianconero, ogetto di un duello di mercato proprio con il Barcellona.



Il tweet “incriminato”

A scatenare il “putiferio”, un tweet postato sul profilo ufficiale del giornale, che recitava: #TurnDeligton (“accendete la luce”), creando un’ ironica condensazione verbale tra il nome del calciatore, e lo slogan con il quale era stato accolto a Torino.

De Ligt, acquisto costato alla Juventus ben 75 milioni, sembrava, nei mesi scorsi, destinato a ripercorrere la strada fatta dal suo ex compagno e amico all’ Ajax, Frankie De Jong, e accasarsi in tal modo al Barcellona. La juventus, è riuscita però a spuntarla anche grazie ai buoni rapporti intrattenuti con Mino Raiola, agente del ragazzo. In Spagna, evidentemente, non l’ hanno presa bene, e si sono vendicati dello “smacco” subito, approfittando della prima debacle bianconera. “Accendete la luce“, un invito che sa tanto di scherno per una Juventus che, con De Ligt può continuare, a maggior ragione, a “cullare” il sogno Champions.

Chissà che l’ ironia dei catalani non alluda proprio a quello: accendere la luce per destarsi dal sogno. A parte questa parentesi dietrologica, ci sono, come sempre, da sottolineare le risposte ironiche dei tifosi: da chi dà, ai giornalisti del Mundo, dei rosiconi, a chi invita i sostenitori del Barça ad accettare la dura realtà: “accettatelo: ci sono altri grandi club in giro per l’ Europa”, si legge tra le varie risposte di tifosi spagnoli, evidentemente avversi ai blaugrana.

Ironia a parte, De Ligt oggi ha fatto un buon debutto con la Juve, mettendosi subito in mostra con una buona chiusura su Lucas Moura, ed esibendo una certa prestanza fisica. La sua stazza, unita ad un’ esperienza e una sicurezza che sembrano essere già quelle di un veterano, potrà giovargli molto nel processo di adattamento al nostro campionato.