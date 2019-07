Lukaku-Inter: il belga non si allena in gruppo, Ausilio a Manchester per trattare

Il Manchester United si è riunito per il ritiro in terra australiana, ma uno dei giocatori più rappresentativi dei Red Devils, Romelu Lukaku, non è felice. Il belga si allena a parte e appare poco coinvolto dal progetto United che stenta a decollare. Vedendo giocatori del calibro di Paul Pogba preparare le valige per altre destinazioni, anche l’ex Everton potrebbe seguirlo nell’intento.

L’apparente malcontento di Lukaku ha spinto Ausilio a prendere il primo volo per Manchester e iniziare una trattativa concreta con gli agenti dell’attaccante. Secondo i rumors che circolano sulle varie testate giornalistiche, l’obiettivo nerazzurro è quello del prestito oneroso per due anni, con diritto di riscatto nel 2021. Il costo totale dell’operazione potrebbe concludersi intorno ai 70 milioni di euro.

Un tentativo che pare azzardato vista la qualità che il giocatore ricopre nello United. La stagione scorsa non è stata delle migliori per Lukaku, ma l’annata è stata travagliata per vari motivi tra cui il cambio di tecnico a campionato in corso. Lo United lo vorrebbe tenere ma Solskjaer non garantisce un posto da titolare al forte attaccante belga. Conte vuole arrivare il prima possibile alla cessione di Icardi e Nainggolan così da fare cassa e opzionare Lukaku e Dzeko, che al momento sembra l’acquisto più fattibile per il gruppo Suning.