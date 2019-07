Mali-Costa d’Avorio 0-1: Zaha porta gli ivoriani ai quarti

Una rete di Zaha al 77’ regala la vittoria alla Costa d’Avorio sul Mali nell’ottavo di finale di Coppa d’Africa. Gli ivoriani accedono ai quarti di finale grazie al gol dell’ex Manchester United, abile nell’inserirsi in area di rigore e cogliendo alla perfezione il lancio di Kodjia. Arrivato a tu per tu con Diarra, Zaha è freddo nel superarlo con un preciso tiro centrale. Una vittoria a sorpresa per la Costa d’Avorio dopo un girone eliminatorio stentato a differenza del Mali.

MALI-COSTA D’AVORIO: DOVE VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING



Mali-Costa d’Avorio, diretta tv e streaming. Sarà possibile vedere la partita direttamente sulla piattaforma digitale Dazn e qualora si voglia vedere il match in streaming, Dazn mette a disposizione un’applicazione che permette la visione su tablet, Smart Tv, smartphone, computer e PS4. Dazn offre pure un mese di visione gratuito con la possibilità di acquistare il ticket a 9,99€ al mese.

Mali-Costa d’Avorio si preannuncia come un ottavo di finale infuocato di questa Coppa d’Africa 2019. La stella del Mali, Adama Traore, affronterà gli ivoriani, squadra che conta tanti giocatori di spessore come i vari Bony, Kessie, Gradel, Zaha e il talento del Lilla seguito dall’Inter di Conte: Pepe. Proprio quest’ultimo non sta ripagando le grandi aspettative. Pepe non ha ancora segnato un gol e nell’ultima partita – decisiva per il passaggio del turno – disputata dalla squadra di Kamara contro la Namibia, il giovane non è neanche sceso in campo. Bocciatura da parte del CT? Può darsi. Infatti, il sostituto di Pepe, Zaha del Crystal Palace, ha disputato un’ottima gara siglando pure il gol del definitivo 4-1 che ha portato gli ivoriani agli ottavi.

Il percorso del Mali è stato molto più agevole. Sette punti in tre gare nel Gruppo E hanno garantito il primo posto. Marega e Adama Traore sono stati senz’altro i trascinatori e il CT Magassauba conta su di loro per scardinare la non perfetta difesa della Costa d’Avorio. Il match si giocherà alle ore 18 italiane. Questa Coppa d’Africa ci sta offrendo grande spettacolo e sorprese a non finire, come l’eliminazione dell’Egitto di Salah di ieri per mano del Sud Africa. Mali-Costa d’Avorio, appuramento da non perdere.