Neymar-Juventus: Dani Alves la chiave della trattativa?

La grande suggestione per la Juventus si chiama Neymar. I bianconeri hanno finalmente concluso l’affare per De Ligt, arrivato a Torino ieri sera, ma ora si sogna il grande colpo dell’estate con il brasiliano. Dalla Spagna arrivano voci insistenti su questo trasferimento che sconvolgerebbe il calciomercato. Mundo Deportivo rivela che tramite il suo entourage, O’Ney si sarebbe offerto a vari club importanti europei pur di lasciare il PSG, tra i quali c’è anche la Juventus.

L’ex Barcellona vuole lasciare Parigi a tutti i costi: tornato ad allenarsi con il club francese, l’attaccante avrebbe avuto un confronto con il nuovo ds Leonardo, ma ci sarebbe stata una discussione molto accesa tra i due. Oramai la frattura tra i campioni di Francia e Neymar si sta espandendo sempre di più e sia la società che il calciatore, non ne vogliono più sapere. Dopo questa rivelazione, a Torino già molti tifosi sognano un attacco monstre insieme a Cristiano Ronaldo.

La chiave del trasferimento del secolo? Dani Alves

Neymar alla Juventus segnerebbe un epoca, ma quale sarebbe il motivo principale del trasferimento? Innanzitutto il progetto Juve, ben saldo e ambizioso ma pure l’eventuale arrivo di un giocatore con il quale Neymar ha condiviso momenti importanti della sua carriera: Dani Alves. Nonostante le polemiche post Coppa America, tra i due calciatori il feeling resta altissimo data la grande amicizia che li lega. Il terzino carioca è svincolato e i suoi agenti si sono incontrati proprio ieri a Torino con alcuni esponenti della dirigenza juventina per trattare. Qualora il ritorno in bianconero di Dani Alves sia realtà, le possibilità che Neymar approdi alla Juventus sarebbero altissime. A quel punto, il mercato in uscita della Juventus vedrebbe Paulo Dybala in rampa di lancio: Sarri utilizzerebbe per far coesistere Neymar e Ronaldo un 4-3-3 con il portoghese punta centrale e il sud americano esterno sinistro. A Torino aspettano il super colpo.