Olanda-Svezia. Chi raggiungerà gli Usa nella finalissima del 7 luglio per il Mondiale Femminile di Calcio? La seconda finalista della competizione iridata uscirà questa sera dal ‘Park O.L’ di Lione

dove alle ore 21 l’Olanda del c.t Sarina Wiegman affronterà la Svezia del c.t Peter Gerhardsson. Il percorso delle due squadre nell’arrivare a questa semifinale è stato differente ma entusiasmante allo stesso tempo. Le ‘orange’ nella fase a gironi erano inserite nel Gruppo E con Canada, Camerun e Nuova Zelanda ed hanno chiuso il girone a punteggio pieno con 9 punti (3 vittorie), mentre durante la fase ad eliminazione diretta hanno eliminato prima il Giappone (agli ottavi) e poi l‘Italia (ai quarti). La Svezia, invece, era inserita nel Gruppo F con Usa, Cile e Thailandia ed ha chiuso il proprio girone al 2° posto con 6 punti (2 vittorie ed 1 sconfitta) e nella fase ad eliminazione diretta ha eliminato prima il Canada 1-0 (agli ottavi) e poi la Germania 1-2 (ai quarti). Il regolamento prevede, in caso di parità, la disputa dei tempi supplementari ed in caso di ulteriore parità si andrà ai rigori; inoltre nei supplementari è prevista la 4.a sostituzione. Olanda-Svezia sarà arbitrata dalla sig.ra canadese Marie-Soleil Beaudoin.

Olanda-Svezia, le probabili formazioni. QUI OLANDA- Il c.t Wiegman schiererà le ‘orange’ con il consueto 4-3-3 confermando la formazione che ha battuto 2-0 l’Italia, quindi Van Veenendaal tra i pali; Van Lunteren, Van der Gragt, Bloodworth e Van Dongen comporranno la linea difensiva; nel trio di centrocampo spazio a Groenen, Van de Donk e Spitse; nel tridente offensivo spazio a Van de Sanden, Miedema e Martens. QUI SVEZIA- Il c.t svedese Gerhardsson risponderà a specchio, dunque 4-3-3 con Lindahl tra i pali; in difesa ci saranno Glas, Fischer, Sembrant ed Eriksson; a centrocampo spazio a Rubensson, Asllani e Seger; nel tridente offensivo giocheranno Jakobsson, Blackstenius e Rolfo.

Olanda (4-3-3): Van Veenendaal; Van Lunteren, Van der Gragt, Bloodworth, Van Dongen; Groenen, Van de Donk, Spitse; Van de Sanden, Miedema, Martens. All. Wiegman.

Svezia (4-3-3): Lindahl; Glas, Fischer, Sembrant, Eriksson; Rubensson, Asllani, Seger; Jakobsson, Blackstenius, Rolfo. All. Gerhardsson.

Olanda-Svezia, come seguire il match in tv e streaming

Olanda-Svezia, info diretta tv e streaming. Questa seconda semifinale del Mondiale di calcio femminile, calcio d’inizio ore 21, sarà trasmesso in diretta su Sky sul canale 202, Sky Sport Mondiali. Questo match sarà trasmesso anche su RaiSport HD (canale 57 del televisiore). Per chi vorrà vedere la gara in streaming potrà farlo attraverso le app SkyGo, il servizio in streaming Now Tv, oppure attraverso il servizio gratuito RaiPlay.