Perin e Matuidi verso il Monaco? I due bianconeri potrebbero approdare in Ligue 1

Il futuro di Mattia Perin e quello di Blaise Matuidi è ancora tutto da scrivere. Entrambi i calciatori della Juventus sono con le valigie in mano, specialmente Perin che aveva preso il primo aereo per Lisbona: l’italiano ha effettuato le visite mediche con i portoghesi, ma con esito negativo per via del brutto infortunio alla spalla destra dello scorso anno. Il Benfica non ha mollato definitivamente l’estremo difensore italiano e potrebbe tornare alla carica nei prossimi mesi. Nel frattempo, sul portiere è piombato il Monaco.

I monegaschi puntano decisi l’ex Genoa, secondo la Gazzetta dello Sport. Il rischio è comunque molto alto: Perin dovrà restare ai box per almeno 4 mesi. Tutto questo per non rischiare un recupero forzato, compromettendo lo stato fisico del giocatore. Oltre a lui, il Monaco sta pensando pure a Matuidi. Il mediano francese non è proprio ben visto da Sarri, che ha ordinato a Paratici un centrocampista con caratteristiche più fisiche del transalpino. La Juventus è attiva con Raiola per quanto concerne il ritorno di Pogba dallo United. Matuidi servirebbe per fare cassa, anche se il Monaco non è disposto a fare follie. La Juve vuole incassare almeno 25 milioni di euro dalla sua cessione. Matuidi ha un contratto con i bianconeri fino al 2020.