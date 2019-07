Roma, Hysaj piú vicino: scambio clamoroso in vista con il Napoli?

Il mercato di Roma e Napoli é in continuo fermento. Entrambe le societá hanno chiuso diverse operazioni (compresa quella relativa a Manolas, che le ha coinvolte direttamente), ma non sembrano intenzionate a fermarsi.

La Roma di Fonseca, è alla ricerca di un terzino destro, che possa garantire affidabilitá ad una corsia che puó contare su un unico giocatore di ruolo (Karsdrop).



Per la corsia destra, i giallorossi starebbero pensando a Elsed Hysaj. Il terzino albanese, fedelissimo di Maurizio Sarri, non sembra incontrare il gradimento di Ancelotti, e potrebbe essere sacrificato a fronte di un’ offerta pari a 20 milioni.



Una cifra che la Roma reputa troppo alta, e che potrebbe provare ad abbassare mediante l’ inserimento di qualche contropartita tecnica.

Uno dei nomi in uscita dalla squadra di Fonseca, è quello di Alessandro Florenzi. L’ attuale capitano della Roma, fa parte di quelle “bandiere” che Pallotta potrebbe decidere di epurare in vista del nuovo ciclo giallorosso.

Impiegato nel ruolo di esterno alto da Fonseca, Florenzi non è sicuro di poter ricoprire il ruolo di terzino sinistro nello scacchiere dell’ allenatore uruguagio, epotrebbe decidere di fare le valigie, a fronte di un’ offerta allettante.

Seguito anche dall’ Inter,in uno scambio che potrebbe coinvolgere anche Dzeko e D’Ambrosio, secondo le indiscrezioni del Corriere della Sera, la pista Napoli non è affatto da escludere per Florenzi, giocatore in grado di ricoprire entrambe le fasce.

Con Hysaj alla Roma, potrebbe essere lui ad occupare la fascia destra del Napoli, e raggiungere in maglia azzurra l’ amico Manolas.

Gli intrecci di mercato sono ancora tutti da sciogliere. Le voci di un possibile trasferimento di Florenzi (che hanno riguardato soprattutto la Premier), hanno finito per coinvolgere anche il Napoli: che gli azzurri possano diventare una pretendente concreta per il terzino romano?