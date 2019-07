Sampdoria-Real Vicenza: diretta tv e streaming dell’amichevole del 20 luglio

La pioggia di gol contro il Sellero Novelle ha impressionato tutti i tifosi della Sampdoria. I blucerchiati si sono imposti per 15-0 evidenziando un grande affiatamento. In particolare spolvero Verre, autore di un bel poker. L’avversario non era dei più difficili – squadra di prima categoria – ma è stato comunque un buon test per valutare i tanti calciatori a disposizione di Di Francesco. Il nuovo tecnico blucerchiato ha provato il suo 4-3-3 e i calciatori sembrano aver già capito il nuovo metodo di gioco alla perfezione. Bei scambi a centrocampo, ottimi inserimenti sulle fasce. La Samp punta in alto per la prossima stagione e Di Francesco è un tecnico capace, che ama il bel calcio. La sua Sampdoria giocherà a viso aperto come la sua Roma, semifinalista di Champions League due anni fa. Ora la squadra ligure affronterà un altra compagine in questa carrellata di amichevoli estive. Si tratta del Real Vicenza.

La formazione veneta è una squadra formata da calciatori svincolati. Fondata nel 2010, la Real Vicenza è ancora in cerca di una serie alla quale iscriversi. Nell’ultima amichevole estiva disputata dai veneti, è arrivata una sconfitta per 5-0 per mano del Cagliari. Sicuramente questa amichevole potrà dare dati di maggior rilievo a Di Francesco, data la forza maggiore di questa squadra rispetto sl Sellero Novelle. Calcio d’inizio ore 16:30.

SAMPDORIA-REAL VICENZA, DOVE VEDERE L’AMICHEVOLE IN DIRETTA TV E STREAMING

Sampdoria-Real Vicenza, diretta tv e streaming. La partita amichevole tra Sampdoria e Real Vicenza salvo variazioni dell’ultima ora, non sarà visibile in diretta tv. Per chi volesse vedere la partita in streaming, il match sarà disponibile attraverso il portale SofaScore. Per leggere un live in tempo reale dell’amichevole, consigliamo il sito SampNews24.