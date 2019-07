Sampdoria-Sellero Novelle: dove vedere in diretta tv e streaming il match

Amichevole di preparazione per la nuova Sampdoria di Di Francesco. Dopo la bella stagione con Marco Giampaolo, i blucerchiati di Ferrero hanno puntato tutto sull’ex tecnico della Roma, capace di guidare i giallorossi fini alle semifinali di Champions League lo scorso anno, eliminando pure il Barcellona di Messi. Un allenatore capace, esperto e che può fare molto bene con la squadra ligure, determinata all’assalto alla Europa League. Le ambizioni di Ferrero sono alte e il presidente vuole battagliare con le big nella prossima stagione. Con Praet in uscita, la Samp ha messo gli occhi su Castrovilli durante questa sessione di calciomercato estivo. Ferrero ha parlato con Pradè – suo grande amico – per concludere l’operazione. Il centrocampista servirà senz’altro a Di Francesco per impostare il suo gioco, che potrebbe prevedere centrocampisti

dotati di buoni piedi nei suoi ipotetici 4-3-3 o 3-4-1-2.

La filosofia del tecnico abruzzese è dedita al bel gioco, sfruttando il lavoro a centrocampo e sulle fasce laterali. I test estivi serviranno a Di Francesco per valutare bene i calciatori che ha a disposizione, cercando di trovare il modulo adatto per farli rendere al meglio. Quest’oggi, la Samp affronterà in amichevole il Sellero Novelle, squadra che milita nel campionato di prima categoria lombarda. Il match inizierà alle ore 17:30.

SAMPDORIA-SELLERO NOVELLE, DIRETTA TV E STREAMING DELL’AMICHEVOLE

Sampdoria-Sellero Novelle, diretta tv e streaming dell’amichevole. Il match non sarà trasmesso ne in diretta tv, ne in streaming ma sarà possible seguirlo attraverso i canali messi a disposizione della Sampdoria, come il sito ufficiale del club o altre siti web ufficiali via Facebook o Instagram. Il match inizia alle ore 17:30.