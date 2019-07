Sassuolo-Empoli: streaming e diretta tv, dove vedere amichevole 31 luglio

Lo stato di forma del Sassuolo di De Zerbi è straripante, ma per gli emiliani è tempo di affrontare un avversario di valore in queste amichevoli di pre-campionato. Gli emiliani vengono da tre convincenti vittorie contro Real Vicenza, Sudtirol e Cliverghe Mazzano, quest’ultima vinta per 10-1. Tanti i giocatori in grande spolvero durante questi test. Tra questi spicca pure Berardi. L’attaccante vuole imporsi con decisione questa stagione, rispondendo ai critici a suon di gol. Nella stagione passata, l’attaccante ha realizzato 8 reti in Serie A e vuole tornare protagonista come un tempo. Magari ai livelli della stagione 2013/14 quando Domenico realizzò ben 16 gol in 26 presenze. Senza dubbio quest’anno si sentirà la mancanza in mezzo al campo di Sensi, approdato all’Inter di Conte e già immerso nelle direttive tattiche del tecnico pugliese.

Il Sassuolo se la vedrà mercoledì 31 luglio contro l’Empoli di Cristian Bucchi, desideroso di tornare in Serie A dopo un’annata negativa a livello di obiettivi – retrocessione in Serie B – ma positiva dal punto di vista del gioco. Bucchi sotto questo aspetto non dovrà far rimpiangere Andreazzoli, tecnico capace e ora approdato al Genoa. Il match amichevole tra Sassuolo ed Empoli si giocherà mercoledì 31 luglio, ore 18.

Sassuolo-Empoli, diretta tv streaming, dove vedere l’amichevole 31 luglio

Sassuolo-Empoli, streaming e diretta tv. Il match non è al momento disponibile in diretta tv. Per chi volesse vedere il match in streaming alle ore 18 direttamente dal proprio tablet, smartphone o computer, sarà possibile tramite la pagina Facebook ufficiale del Sassuolo, oppure attraverso i profili web ufficiali del club emiliano.