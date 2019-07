Scambio Lukaku-Dybala, ci siamo! Ieri vertice tra l’ argentino e il Manchester United

Paulo Dybala si appresta a diventare un nuovo giocatore del Manchester United.



Le trattative che porteranno Romelu Lukaku alla Juventus, sono proseguite intensamente nella giornata di ieri e, oggi, si attendono nuovi incontri tra le parti per portare a termine l’ affare.

La Joya si è resa disponibile a trasferirsi in Inghilterra, ma per accettare una stagione senza Champions League, avrebbe chiesto almeno 10 milioni ai red devils.



Il Manchester United, per ora, si sarebbe fermato a 8 ma, dalle fonti, filtra ottimismo affinchè l’ operazione vada a buon fine.

Con I soldi risparmiati dall’ ingaggio di Dybala, Paratici potrà offrire un contratto sontuoso a Lukaku (si parla di 9 milioni), e garantire a Sarri un centravanti giovane e letale sottoporta.

Preso Lukaku, la Juventus metterà presumibilmente “fretta” a Gonzalo Higuain. L’ argentino, cercato dalla Roma, continua ad opporre il proprio diniego alla destinazione giallorossa, ma la concorrenza di Lukaku, potrebbe indurlo a scegliere una nuova squadra.

Tornando a Dybala, la joya lascia Torino dopo quattro stagioni in cui ha messo insieme 182 presenze e 78 goals.

Per lui, che sperava di poter essere rigenerato dalla “cura Sarri”, una cessione che sa tanto di “bocciatura”.

L’ ultimo anno di Dybala a Torino è stato avaro di soddisfazioni, con l’ ex Palermo che ha fatto fatica ad esprimere tutto il proprio potenziale.

La Juve ha deciso di puntare su altri obiettivi e, con Lukaku, spera di trovare un giocatore più incisivo sottoporta.

Beffata anche l’ Inter: I nerazzurri, a caccia di un attaccante da regalare ad Antonio Conte, dovrà necessariamente virare su un nuovo obiettivo, nonostante il belga sia stato, per un lungo periodo, il grande sogno di mercato della beneamata.