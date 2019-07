Torino-Debrecen Europa League streaming e diretta tv in chiaro? Dove vedere il match oggi 25 luglio

Torino-Debrecen, parte da Alessandria la corsa dei granata all’ Europa. La partita di andata si giocherà ad Alessandria dal momento che lo Stadio Olimpico Grande Torino è inagibile a causa di alcuni concerti, ma il pubblico granata risponderà sicuramente presente. Fondamentale sarà comunque provare a chiudere il discorso prima della sfida di ritorno, in programma in Ungheria la prossima settimana. Si gioca questa sera alle 21.00 al Moccagatta. Ecco le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming gratis.



Il Torino inizia oggi il suo percorso nelle qualificazioni alla fase a gironi di Europa League affrontando la squadra ungherese del Debrecen. Questa partita sarà complicata perché la prima ufficiale per i granata. Per questo motivo Mazzarri chiederà massima attenzione soprattutto a livello difensivo: sa che tra sette giorni al ritorno la forma fisica potrebbe già essere migliore, e così in ottica qualificazione sarà importante soprattutto non subire gol. Il tecnico dovrebbe schierare il 3-4-2-1 con Sirigu tra i pali; difesa con Izzo, Nkoulou e Bremer; a centrocampo da destra a sinistra ci saranno De Silvestri, Meitè, Baselli e Ansaldi, con Iago Falque e Berenguer in appoggio all’unica punta Belotti.

PROBABILE FORMAZIONE TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meitè, Baselli, Ansaldi; Iago Falque, Berenguer; Belotti. All.: Mazzarri



Sfida non impossibile quella per la squadra ungherese allenata dall’ esperto Herczeg, che oggi proverà a mettere nei casi i granata, anche in vista del fattore casa al ritorno. Il Debrecen si è qualificato per il secondo turno di Europa League eliminando la squadra albanese del Kukesi: netto 3-0 in casa all’andata, pareggio 1-1 al ritorno. L’allenatore dovrebbe quindi proporre il 4-4-2 con Nagy in porta; difesa a quattro da destra a sinistra con Szatmári, Pávkovics, Tőzsér, Ferenczi; a centrocampo Haris, Takács, Varga e Kusnyir; in attacco duo composto da Szécsi e Trujić.

PROBABILE FORMAZIONE DEBRECEN (4-4-2): Nagy; Szatmári, Pávkovics, Tőzsér, Ferenczi; Haris, Takács, Varga, Kusnyir; Szécsi, Trujić. All.: Herczeg

Questa la terna arbitrale della sfida del Moccagatta di Alessandria: arbitra il signor Jens Maae, assistenti i signori Dahl – Skytte; IV uomo il sign. Krogh.



Torino – Debrecen sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport



Come vedere Torino-Debrecen in tv? La telecronaca della partita – dalle 21.00 su Sky Sport Uno e Sky Sport Football (ch. 201 e ch. 203 del satellite e ch. 482 del digitale terrestre) – sarà di Fabio Caressa, affiancato nel commento tecnico da Beppe Bergomi; inviato a bordocampo ed interviste a cura di Paolo Aghemo. Pre e post partita in diretta sui canali del match.

Streaming Torino-Debrecen, preliminari Europa League

Per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Inoltre il match del Moccagatta sarà trasmesso anche su Now Tv, piattaforma streaming di Sky che consente di vedere le gare di Europa League attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati a Sky, che possono registrarsi al servizio.