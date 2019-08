L’ATTACCANTE DELL’ATALANTA GOMEZ: I nerazzurri di Gian Piero Gasperini si stanno preparando alla grande per la nuova stagione: la più importante di tutti i tempi con tanto di UEFA Champions League, disputata per la prima volta nella storia della società orobica. Attraverso il proprio sito ufficiale (atalanta.it) si è messo in evidenza il capitano dell’Atalanta Gomez, nella quale ha rilasciato qualche dichiarazione: tra il lavoro che si sta svolgendo in Inghilterra (domani la Dea affronterà il Leicester), trasferta a Parma, preparazione e avventura in Coppa dei Campioni.

LE PAROLE DEL CAPITANO DELL’ATALANTA GOMEZ

GIUSTA CONCENTRAZIONE NELLE AMICHEVOLI – “Ora conta solo allenarsi nella giusta maniera per evitare che capitino infortuni. In questo contesto bisogna cercare di mettere minuti nelle gambe e di giocare nella giusta maniera, è passata la parte un po’ più noiosa. Penso che abbiamo fatto due ottime partite, il top della forma è ancora lontano, ma è un periodo in cui è importante giocare ma anche vincere, contro il Leicester sarà un grande match, sperando di portare a casa un bel successo”.

SULLA TRASFERTA DI PARMA – “Sarà strano giocare la prime partite casalinghe a Parma, ma tra qualche settimana possiamo farlo nel nuovo stadio. I tifosi atalantini sono splendidi, è incredibile che una squadra come l’Atalanta riesce a creare tanta passione, portando addirittura i nostri sostenitori fare tanti chilometri per un allenamento o un’amichevole. Questa è Bergamo”.

CAPITOLO CHAMPIONS LEAGUE – “Sono positivo sulla Champions League, sarà molto dura visto che ci saranno squadre di grandissimo livello, chissà dove arriveremo. In campionato possiamo lottare tra le grandi, sarà una stagione piena di motivazioni”.